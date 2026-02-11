Tránsito por el Canal de Panamá inicia 2026 al alza con 1,049 buques en enero

El tránsito de buques por el Canal de Panamá registró un incremento en enero de 2026, con 1,049 tránsitos oceánicos, lo que representa un crecimiento de 3.8 % frente a los 1,011 contabilizados en el mismo mes de 2025, según el último reporte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Los buques neopanamax concentraron el mayor dinamismo, al aumentar 6.3 %. En tanto, los buques de tamaño “súper” (entre 91 y menos de 107 pies de manga) crecieron 2.2 %, y las embarcaciones menores a 91 pies subieron 4.5 %, lo que refleja un desempeño positivo en los distintos segmentos del tránsito marítimo.

El informe mensual de operaciones correspondiente a enero de 2026 —cuarto reporte del año fiscal 2026 de la ACP, que se extiende de octubre a septiembre— detalla que el promedio diario de tránsitos oceánicos alcanzó 33.84 buques, por encima de los 32.6 registrados en enero del año anterior.

En cuanto a las llegadas promedio diarias, estas aumentaron a 34.2, en comparación con las 33.3 reportadas en 2025, lo que evidencia la sostenida demanda por el uso de la vía interoceánica.

En términos operativos, el tiempo promedio de permanencia en aguas del Canal fue de 20.30 horas, mientras que el tiempo promedio de tránsito se situó en 10.02 horas. Ambos indicadores se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior, lo que confirma la estabilidad en la eficiencia operativa.

El reporte también señala que la ACP dispuso de 295 prácticos de tránsito y mantuvo en formación a otros 10. Además, operó con 46 remolcadores y 100 locomotoras para garantizar la fluidez y seguridad del paso de embarcaciones.

El desempeño del segmento neopanamax continuó como un componente clave del tráfico total, al representar el 29.08 % de los tránsitos oceánicos en enero de 2026. Durante ese mes se utilizaron 173 cupos de reserva para este tipo de buques, cifra que superó la disponibilidad programada y alcanzó un nivel de uso superior al 100 %, lo que refleja la alta demanda de embarcaciones de gran tamaño por la ruta panameña.

Entre los hitos de enero de 2026 destacó el tránsito inaugural del crucero neopanamax Disney Adventure, considerado el buque de pasajeros con mayor capacidad que cruza la vía, con aproximadamente 6,700 pasajeros y 208,000 toneladas de registro bruto. Este evento refuerza la capacidad logística del Canal y su atractivo para la industria global de cruceros, un segmento que proyecta más de 40 tránsitos neopanamax durante el año fiscal 2026.

A través del Canal de Panamá se moviliza entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial. Además, sirve a 180 rutas marítimas que conectan con 1,920 puertos en 170 países.

“El comportamiento del tráfico en enero 2026 confirma la solidez de la operación canalera y su rol estratégico dentro del comercio marítimo internacional. La vía mantiene niveles competitivos frente a los resultados observados en 2025 y consolida su relevancia como eje del transporte marítimo mundial”, se lee en el comunicado de la ACP.