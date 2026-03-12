Evacúan policlínica Manuel Ferrer Valdés tras conato de incendio en el primer piso

Un conato de incendio se registró la mañana de este jueves 12 de marzo en el primer piso de la policlínica Manuel Ferrer Valdés obligó a evacuar de forma preventiva a pacientes, asegurados y personal médico, informó Carlos Chang, director médico del centro médico.

Según Chang, el incidente se produjo en un área relacionada con la atención y entrega de recetas y medicamentos. El fuego fue detectado rápidamente y se activaron los protocolos de emergencia.

“Se produjo un pequeño conato en una de las áreas del primer piso. Inmediatamente se coordinó con nuestro departamento de desastres para sofocar el fuego, el cual pudo ser controlado y extinguido”, indicó Chang.

Tras el incidente, se procedió a evacuar de manera ordenada a las personas que se encontraban dentro del edificio. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas heridas ni lesionadas.

El área donde ocurrió el incidente es utilizada principalmente por familiares de pacientes que acuden a retirar recetas y medicamentos, por lo que no había pacientes hospitalizados en esa sección del edificio.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo de Bomberos y el equipo interno de gestión de riesgos realizaron una evaluación de seguridad en las instalaciones. Tras la inspección, determinaron que el centro podía retomar sus operaciones.

“Después de la evaluación de los bomberos y de nuestro departamento de desastres se decidió permitir nuevamente el ingreso de pacientes y funcionarios”, explicó Chang.

La administración del centro aseguró que los servicios médicos continuarán durante la tarde y que se intentará atender a todos los pacientes programados.

En caso de que alguna cita médica resulte afectada por la evacuación temporal, Chang dijo que se realizarán los ajustes necesarios para garantizar que los pacientes reciban la atención correspondiente.