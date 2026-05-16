Ministro de Energía de Cuba reconoce colapso por falta de combustible

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció que la isla atraviesa una severa crisis de combustible que afecta directamente la generación eléctrica y profundiza los apagones que enfrentan millones de ciudadanos.

Durante una entrevista con el diario El País de España, el funcionario afirmó que Cuba no dispone actualmente de reservas de “fuel oil ni de diésel” para sostener el sistema eléctrico nacional, situación que calificó como “extremadamente tensa”.

“En los diferentes tipos de combustible, de crudo, de fuel, que no tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel, que no tenemos absolutamente nada de diésel”, expresó el ministro al describir el panorama energético cubano.

Según De la O Levy, la única fuente energética disponible en estos momentos es el gas acompañante de la producción petrolera nacional, cuya extracción sí ha mostrado crecimiento reciente.

El ministro detalló además que la crisis coincidió con fallas en importantes instalaciones eléctricas del país, mencionando problemas en la termoeléctrica Felton y limitaciones en Mariel y La Habana debido a la falta total de combustible.

“Mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos”, indicó el funcionario, pese a que la energía solar ha sido una de las principales apuestas recientes del gobierno cubano para aliviar la crisis.

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente malestar social por los apagones intermitentes que afectan varias provincias cubanas desde hace meses.

En distintas ciudades se han registrado protestas y reclamos ciudadanos por las largas horas sin electricidad, especialmente en medio de las altas temperaturas.

Las protestas surgen especialmente en la noche, debido a que los cubanos sufren apagones de más de 10 horas. La falta de alimentos se suma a los problemas con el transporte público por la falta de combustibles.

Esta crisis energética también coincide con el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. El pasado 1 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevas medidas dirigidas a empresas y entidades que mantengan negocios con la isla, aumentando la presión económica sobre el gobierno cubano.

Trump declaró antes de su viaje a China que estaban a punto de lograr un cambio en Cuba y además tomó la decisión de enviar a la zona al portaaviones Abraham Linconl que se encontraba en la zona del golfo Pérsico debido al conflicto con Irán.