Boeing, Taiwán e Irán: lo que dejó para Estados Unidos la reunión con Xi Jinping en China

La reciente cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, dejó para Washington uno de los anuncios económicos más importantes de los últimos años: China acordó comprar 200 aviones de la compañía estadounidense Boeing, marcando el regreso de la empresa al mercado chino tras casi una década de dificultades comerciales y tensiones diplomáticas.

Según informó Los Angeles Times, el anuncio que fue realizado luego de la reunión bilateral en Pekín y representa un avance significativo para la industria manufacturera estadounidense, especialmente para Boeing, cuya presencia en China se había reducido considerablemente debido al deterioro de las relaciones entre ambos países.

Trump aseguró además que China se reservó la posibilidad de adquirir hasta 750 aeronaves adicionales, lo que podría convertirse en uno de los mayores acuerdos comerciales de la industria aeronáutica moderna. Boeing confirmó oficialmente el pedido de 200 aviones, aunque evitó precisar modelos y detalles financieros, de acuerdo con información publicada por el diario estadounidense.

La operación también beneficiaría a GE Aerospace, ya que, según Trump, China compraría entre 400 y 450 motores fabricados por la compañía estadounidense.

Ambos anuncios fueron interpretados por la Casa Blanca como una señal de que la cumbre logró abrir nuevamente espacios de cooperación económica entre las dos mayores economías del mundo.

La venta a China llega además en un momento clave para Boeing, que venía enfrentando años complejos tras los accidentes del 737 Max, cuestionamientos sobre controles de calidad y crecientes presiones financieras.

Sin embargo, pese al tono positivo de la cumbre, las tensiones entre Washington y Pekín continúan. Uno de los temas más delicados fue Taiwán.

Trump reconoció que aún no ha decidido si aprobará un multimillonario paquete de armas para la isla, luego de escuchar las preocupaciones expresadas por Xi Jinping durante las conversaciones en Pekín, según reportó Los Angeles Times.

El presidente estadounidense afirmó que no desea “una guerra”, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró que la política de Washington hacia Taiwán no ha cambiado y advirtió que sería “un terrible error” que China intentara tomar la isla por la fuerza.

Durante la cumbre también se abordó la guerra en Irán y la situación energética mundial. Trump aseguró que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar el flujo global de petróleo y evitar mayores impactos económicos internacionales.

Aunque todavía existen incertidumbres sobre el alcance real de los acuerdos alcanzados, la reunión permitió a Estados Unidos mostrar avances en comercio, inversión y estabilidad diplomática, al tiempo que abrió una nueva etapa de diálogo estratégico con China.