Trump advierte que ‘lo último que necesitamos es una guerra’ al hablar de Taiwán

El presidente de Donald Trump evitó confirmar si Estados Unidos defendería militarmente a Taiwan en caso de un conflicto con China, al asegurar que no hablará públicamente sobre una posible respuesta militar.

Durante declaraciones a la prensa, Trump afirmó que “lo último que necesitamos ahora mismo es una guerra”, haciendo referencia a la tensión entre Washington y Pekín y a la posibilidad de una escalada en torno a Taiwán.

“No lo quiero decir. No lo voy a decir. Solo hay una persona que lo conoce”, expresó el mandatario al ser consultado sobre si enviaría tropas estadounidenses para defender a Taiwán.

Trump también reveló que el presidente chino, Xi Jinping, le realizó la misma pregunta durante las coversaciones que sostuvieron en Pekín. “Esa pregunta me fue preguntada hoy por el presidente Xi. Le dije: no hablo de eso”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China por el futuro de Taiwán.