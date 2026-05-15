Trump advierte que ‘lo último que necesitamos es una guerra’ al hablar de Taiwán

El presidente de Donald Trump evitó confirmar si Estados Unidos defendería militarmente a Taiwan en caso de un conflicto con China, al asegurar que no hablará públicamente sobre una posible respuesta militar.Durante declaraciones a la prensa, Trump afirmó que '<b>lo último que necesitamos ahora mismo es una guerra'</b>, haciendo referencia a la tensión entre Washington y Pekín y a la posibilidad de una escalada en torno a Taiwán.<b>'No lo quiero decir. No lo voy a decir. Solo hay una persona que lo conoce'</b>, expresó el mandatario al ser consultado sobre si enviaría tropas estadounidenses para defender a Taiwán.Trump también reveló que el presidente chino, Xi Jinping, le realizó la misma pregunta durante las coversaciones que sostuvieron en Pekín. <b>'Esa pregunta me fue preguntada hoy por el presidente Xi. Le dije: no hablo de eso'</b>, señaló.Las declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China por el futuro de Taiwán.