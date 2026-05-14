Cuba se queda sin combustible y enfrenta apagones de hasta 22 horas en medio de presión de Estados Unidos

El colapso energético ya impacta servicios esenciales en toda la isla. Hospitales, sistemas de transporte y actividades comerciales enfrentan interrupciones constantes debido a la falta de electricidad.Aunque <b>Cuba </b>logró instalar en los últimos años unos <b>1.300 megavatios de energía solar con apoyo de empresas chinas</b>, gran parte de esa capacidad no puede aprovecharse completamente debido a la fragilidad de la red eléctrica y la falta de sistemas de almacenamiento.Las autoridades reconocieron que <b>la situación 'está muy tensa'</b> y advirtieron que el panorama podría empeorar en las próximas semanas.