Shakira, Madonna y BTS encabezarán histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó un espectáculo sin precedentes para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en la historia del torneo, la gran final contará con un show de medio tiempo protagonizado por figuras de talla mundial como Shakira, Madonna y BTS. El espectáculo se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, escenario que albergará la final del torneo y que será rebautizado como Estadio New York New Jersey durante la Copa del Mundo. La producción artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien será el encargado de curar el espectáculo musical que promete convertirse en uno de los momentos más vistos en la historia del fútbol y el entretenimiento.

Un show histórico con causa social

Además del impacto artístico, la FIFA anunció que el espectáculo tendrá un fuerte componente solidario. El show de medio tiempo apoyará el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y programas deportivos destinados a niños en diferentes partes del mundo. Como parte de esta campaña, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 será destinado al fondo educativo. La organización aseguró que el objetivo es utilizar el alcance global del torneo para impulsar oportunidades educativas y deportivas en comunidades vulnerables.

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