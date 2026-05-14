Shakira, Madonna y BTS encabezarán histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La <b>FIFA </b>confirmó un espectáculo sin precedentes para la final de la <b>Copa Mundial de la FIFA 2026</b>. Por primera vez en la historia del torneo, <b>la gran final contará con un show de medio tiempo protagonizado por figuras de talla mundial como Shakira, Madonna y BTS</b>.El espectáculo se realizará <b>el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium</b>, escenario que albergará la final del torneo y que será rebautizado como <b>Estadio New York New Jersey </b>durante la <b>Copa del Mundo</b>.La producción artística estará a cargo de <b>Chris Martin</b>, <b>líder de Coldplay</b>, quien será el encargado de curar el espectáculo musical que promete convertirse en uno de los momentos más vistos en la historia del fútbol y el entretenimiento.