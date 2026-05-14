Aprehenden a implicado en caso de peculado contra la Dirección General de Ingresos

La Procuraduría General de la Nación informó la mañana de este jueves 14 de mayo sobre la aprehensión de una persona presuntamente vinculada a un caso de corrupción que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 500 mil dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI).

La acción fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con agentes de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, durante diligencias realizadas en el sector de Las Uvas, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Según detalló el Ministerio Público, la persona aprehendida es requerida dentro de una investigación por delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso. Durante el operativo también fueron ubicados diversos indicios relacionados con el caso.

La investigación se inició en 2023, luego de una denuncia presentada por la DGI, y está relacionada con la presunta creación de resoluciones dentro del sistema E-Tax para el reconocimiento de créditos fiscales vinculados a trámites por compra e instalación de equipos fiscales.

De acuerdo con las autoridades, existen elementos de convicción que indican que estos créditos fiscales, presuntamente reconocidos mediante cinco resoluciones emitidas por la DGI, habrían sido cedidos fraudulentamente a varias empresas.

La Procuraduría indicó además que, dentro de este proceso, ya hay siete personas imputadas por delitos contra la fe pública y contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso.