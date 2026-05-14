  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Pacientes renales advierten riesgo por falta de financiamiento en diálisis

Un grupo de pacientes renales se acercaron al MEF para exigir respuesta.
Un grupo de pacientes renales se acercaron al MEF para exigir respuesta. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 14/05/2026 12:11
La Asociación de Insuficiencia Renal insistió en que la petición no busca beneficios económicos ni laborales, sino garantizar la salud de los pacientes

Pacientes renales crónicos alzan su voz y se dirigieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir un aumento en el financiamiento destinado a la atención de diálisis, un tratamiento vital para su supervivencia.

Manuel Gómez, paciente de insuficiencia renal y representante de la Asociación de Insuficiencia Renal, explicó que la situación actual es crítica y que dos clínicas ya han advertido que podrían suspender el servicio en los próximos días por falta de pago del Ministerio de Salud.

“Hoy estamos aquí pidiéndole al Ministerio de Economía y Finanzas que aumenten las finanzas al Ministerio de Salud para que ellos puedan pagarle a la clínica que está siendo esterilizada con los pacientes del Minsa”, señaló Gómez, subrayando que la continuidad del tratamiento depende de la asignación presupuestaria.

La preocupación de los pacientes es legítima: un solo día sin diálisis puede poner en riesgo su vida, ya que sus riñones no funcionan y no pueden eliminar toxinas ni líquidos del cuerpo.

Gómez recordó que “nosotros somos pacientes que un día sin diálisis pasamos mucho páramo... necesitamos seguir con el tratamiento”, destacando la vulnerabilidad de quienes dependen de esta terapia.

Manuel Gómez, paciente de insuficiencia renal y representante de la Asociación de Insuficiencia Renal.
Manuel Gómez, paciente de insuficiencia renal y representante de la Asociación de Insuficiencia Renal. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Atención

Actualmente, entre 500 y 600 pacientes reciben atención en las clínicas contratadas, mientras que otros permanecen hospitalizados en el Hospital Santo Tomás a la espera de un cupo fijo.

Esta falta de disponibilidad provoca que algunos enfermos permanezcan internados hasta tres o cuatro meses, retrasando su regreso a casa y afectando a sus familias.

“Ellos tienen familia, a veces son padres de familia, necesitan estar con sus hogares”, expresó Gómez, quien pidió que se reduzca el tiempo de hospitalización y se agilice la asignación de cupos.

La situación no solo implica un desgaste físico y emocional para los pacientes, sino también un sacrificio económico, pues deben cubrir medicamentos y faltar a sus trabajos para recibir el tratamiento.

Gómez insistió en que la petición no busca beneficios económicos ni laborales, sino garantizar la salud de los pacientes.

“La única manera que nosotros tengamos salud es que nos den diálisis... porque eso es lo que queremos, la diálisis para poder sobrevivir”, afirmó.

Durante las sesiones de diálisis pueden surgir complicaciones graves, como paros cardíacos, por lo que la disponibilidad de medicamentos y recursos es esencial.
Durante las sesiones de diálisis pueden surgir complicaciones graves, como paros cardíacos, por lo que la disponibilidad de medicamentos y recursos es esencial. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Actualmente, entre 500 y 600 pacientes reciben atención en las clínicas contratadas por el Gobierno.
Actualmente, entre 500 y 600 pacientes reciben atención en las clínicas contratadas por el Gobierno. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El vocero reconoció que el Ministerio de Salud ha mostrado preocupación por los pacientes y buena disposición en reuniones anteriores, pero la falta de presupuesto sigue siendo el principal obstáculo.

“Cada vez que nosotros nos sentamos con ellos, ellos nos dicen lo que pasa que ellos no tienen suficiente presupuesto para pagar estas circunstancias”, explicó.

Ante este panorama, la Asociación de Insuficiencia Renal pide al Gobierno que haga un esfuerzo adicional para evitar que más pacientes queden sin tratamiento y que se garantice la continuidad de la atención.

Gómez recordó que incluso durante las sesiones de diálisis pueden surgir complicaciones graves, como paros cardíacos, por lo que la disponibilidad de medicamentos y recursos es esencial.

“En el momento que tú sales de tu casa, que vas a hacer un tratamiento, tú no sabes si puedes regresar con vida”, dijo, subrayando la urgencia de atender esta problemática.

Tras su llegada, el MEF brindó una cortesía de sala a cinco representantes de la asociación para conocer el caso y brindar respuesta.

VIDEOS
Lo Nuevo