Pacientes renales advierten riesgo por falta de financiamiento en diálisis

Pacientes renales crónicos alzan su voz y se dirigieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir un aumento en el financiamiento destinado a la atención de diálisis, un tratamiento vital para su supervivencia. Manuel Gómez, paciente de insuficiencia renal y representante de la Asociación de Insuficiencia Renal, explicó que la situación actual es crítica y que dos clínicas ya han advertido que podrían suspender el servicio en los próximos días por falta de pago del Ministerio de Salud. “Hoy estamos aquí pidiéndole al Ministerio de Economía y Finanzas que aumenten las finanzas al Ministerio de Salud para que ellos puedan pagarle a la clínica que está siendo esterilizada con los pacientes del Minsa”, señaló Gómez, subrayando que la continuidad del tratamiento depende de la asignación presupuestaria. La preocupación de los pacientes es legítima: un solo día sin diálisis puede poner en riesgo su vida, ya que sus riñones no funcionan y no pueden eliminar toxinas ni líquidos del cuerpo. Gómez recordó que “nosotros somos pacientes que un día sin diálisis pasamos mucho páramo... necesitamos seguir con el tratamiento”, destacando la vulnerabilidad de quienes dependen de esta terapia.

Atención

Actualmente, entre 500 y 600 pacientes reciben atención en las clínicas contratadas, mientras que otros permanecen hospitalizados en el Hospital Santo Tomás a la espera de un cupo fijo. Esta falta de disponibilidad provoca que algunos enfermos permanezcan internados hasta tres o cuatro meses, retrasando su regreso a casa y afectando a sus familias. “Ellos tienen familia, a veces son padres de familia, necesitan estar con sus hogares”, expresó Gómez, quien pidió que se reduzca el tiempo de hospitalización y se agilice la asignación de cupos. La situación no solo implica un desgaste físico y emocional para los pacientes, sino también un sacrificio económico, pues deben cubrir medicamentos y faltar a sus trabajos para recibir el tratamiento. Gómez insistió en que la petición no busca beneficios económicos ni laborales, sino garantizar la salud de los pacientes. “La única manera que nosotros tengamos salud es que nos den diálisis... porque eso es lo que queremos, la diálisis para poder sobrevivir”, afirmó.