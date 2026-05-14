Pacientes renales advierten riesgo por falta de financiamiento en diálisis

Pacientes renales crónicos alzan su voz y se dirigieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir un aumento en el financiamiento destinado a la atención de diálisis, un tratamiento vital para su supervivencia. <b>Manuel Gómez, paciente de insuficiencia renal y representante de la Asociación de Insuficiencia Renal</b>, explicó que la situación actual es crítica y que dos clínicas ya han advertido que podrían suspender el servicio en los próximos días por falta de pago del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud.</a></b> <i><b>'Hoy estamos aquí pidiéndole al Ministerio de Economía y Finanzas que aumenten las finanzas al Ministerio de Salud para que ellos puedan pagarle a la clínica que está siendo esterilizada con los pacientes del Minsa'</b></i>, señaló Gómez, subrayando que la continuidad del tratamiento depende de la asignación presupuestaria. La preocupación de los pacientes es legítima: un solo día sin diálisis puede poner en riesgo su vida, ya que sus riñones no funcionan y no pueden eliminar toxinas ni líquidos del cuerpo. Gómez recordó que <i><b>'nosotros somos pacientes que un día sin diálisis pasamos mucho páramo... necesitamos seguir con el tratamiento'</b></i>, destacando la vulnerabilidad de quienes dependen de esta terapia.