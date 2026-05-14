Sector marítimo será excluido del proyecto de Sustancia Económica, confirma Gaitán

Gaitán, sin embargo, aclaró que la exclusión del sector marítimo sería una de las primeras modificaciones que se consideran hacer a la iniciativa, así como la reglamentación de la misma ley y la creación de una ventanilla única para las multinacionales bajo el régimen SEM.

Recalcó que están acogiendo todas las recomendaciones, sin entrar si las modificaciones son buenas o malas. Realmente, dijo, están en el periodo de consultas donde han acogido a más de 30 actores que han venido a proponer modificaciones.

El diputado reconoció que el sector marítimo es uno de los motores económicos del país, por lo tanto, se debe garantizar su integridad porque el abanderamiento de buques es líder en el mercado global.

”La Comisión ha acogido una consulta que distintos expertos del sector marítimo hicieron para que puedan ser excluidos y gestionar una exclusión dentro del proyecto del ley”, reveló Gaitán, durante el proceso de debate.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Eduardo Gaitán, confirmó este jueves que el sector marítimo será excluido del proyecto de Sustancia Económica, tal como lo habían recomendado autoridades y gremios.

Posturas

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, este miércoles informó que representantes del derecho marítimo habían solicitado que se exonere del alcance de la ley al registro de buques panameños, argumentando que la operación de un barco con bandera nacional ya constituye prueba suficiente de sustancia económica.

Por lo tanto, se mostró favorable a esta propuesta: “A mí me gusta la idea de que sea excluido también, y ojalá podamos lograrlo”, señaló Chapma.

Durante el debate, Jazmina Rovi, en representación de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), elogió el proyecto de Sustancia Económica destacando la importancia de que Panamá se adhiera a estándares internacionales.

Sin embargo, advirtió que se necesitan modificaciones importantes para no impactar a la marina mercante y el registro de naves.

Entre las recomendaciones que brindó es la de crear una excepción para las embarcaciones.

“Para los efectos de la presente ley, no se considerará como actividad relevante sujeta a requisitos de sustancia económica, la mera tenencia, propiedad o titularidad de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la marina mercante de la República de Panamá”, recitó Rovi, citando el texto propuesto por Apademar.

“En consecuencia, las entidades cuya actividad se limite a la propiedad y entregar en fletamento dichas naves, no estarán obligadas a cumplir con los requisitos de sustancia económica establecidos en la presente ley”, añadió.

Asimismo, Ramón Franco de la Autoridad Marítima de Panamá comentó que la exclusión tienen sus bases en que hay una necesidad de mantener la competitividad del registro de buques y sus servicios conexos frente a otras jurisdicciones.

Franco sugerió que se debe tomar en cuenta las normas que ya existen y que reconocen la actividad naviera en Panamá, como es la Ley 254 de 2021, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional para los armadores o fletadores de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la marina mercante de Panamá.