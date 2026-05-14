Caso Lili Pink: envían a prisión a Walter Martínez, capturado por escándalo de contrabando y lavado de activos

Un juez de <b>Bogotá </b>ordenó <b>medida de aseguramiento en centro carcelario contra Walter Martínez Martínez, el primer y único capturado hasta ahora dentro de la investigación por el presunto caso de contrabando y lavado de activos relacionado con la marca Lili Pink</b>.El procesado participó virtualmente en la audiencia judicial debido a problemas de salud <b>que actualmente lo mantienen bajo atención médica en un centro hospitalario</b>.<b>Martínez </b>fue detenido en <b>Barranquilla </b>por agentes del <b>CTI </b>de la <b>Fiscalía General de la Nación</b>, durante una serie de allanamientos realizados en distintas ciudades del país como parte de la investigación.