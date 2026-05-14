Caso Lili Pink: envían a prisión a Walter Martínez, capturado por escándalo de contrabando y lavado de activos

Un juez de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Walter Martínez Martínez, el primer y único capturado hasta ahora dentro de la investigación por el presunto caso de contrabando y lavado de activos relacionado con la marca Lili Pink. El procesado participó virtualmente en la audiencia judicial debido a problemas de salud que actualmente lo mantienen bajo atención médica en un centro hospitalario. Martínez fue detenido en Barranquilla por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, durante una serie de allanamientos realizados en distintas ciudades del país como parte de la investigación.

Fiscalía habla de millonario entramado ilegal

Durante la audiencia, liderada por la fiscal Alejandra Gómez Freidel, especialista en delitos fiscales, el ente acusador reveló detalles sobre el supuesto esquema criminal que estaría detrás de las operaciones investigadas. Según la Fiscalía, la organización habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar ilegalmente mercancía al país y posteriormente darle apariencia de legalidad mediante su distribución en el mercado nacional. Entre los productos señalados dentro de la investigación aparecen prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Las autoridades sostienen que la presunta estructura habría logrado lavar cerca de 730 mil millones de pesos a través de estas operaciones comerciales.

El acusado se declaró inocente

Pese a la gravedad de los señalamientos, Walter Martínez Martínez rechazó las acusaciones y se declaró inocente durante la diligencia judicial. Sin embargo, el juzgado consideró que existían elementos suficientes para ordenar su traslado a prisión mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía también confirmó que existen otras órdenes de captura activas contra personas presuntamente vinculadas al caso, aunque hasta el momento no se han hecho efectivas.

Continúan las investigaciones