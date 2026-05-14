Trump revela que Xi Jinping busca frenar guerra en Irán y promete no enviar armas a Teherán

<b>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, aseguró este jueves que su homólogo chino, <b>Xi Jinping</b>, manifestó interés en <b>alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Irán y garantizó que China no enviará armamento a Teherán</b>.Las declaraciones se produjeron tras la reunión sostenida entre ambos líderes en <b>Pekín</b>, en medio de la creciente tensión internacional por el conflicto en <b>Medio Oriente</b>.Según <b>Trump</b>, <b>Xi </b>expresó disposición para colaborar diplomáticamente en la búsqueda de estabilidad regional.<b>'Si puedo ser de alguna ayuda, quiero ayudar</b>', afirmó el mandatario estadounidense al revelar detalles de la conversación en una entrevista concedida a <b>Fox News</b>.