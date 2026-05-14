Trump revela que Xi Jinping busca frenar guerra en Irán y promete no enviar armas a Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, manifestó interés en alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Irán y garantizó que China no enviará armamento a Teherán. Las declaraciones se produjeron tras la reunión sostenida entre ambos líderes en Pekín, en medio de la creciente tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente. Según Trump, Xi expresó disposición para colaborar diplomáticamente en la búsqueda de estabilidad regional. “Si puedo ser de alguna ayuda, quiero ayudar”, afirmó el mandatario estadounidense al revelar detalles de la conversación en una entrevista concedida a Fox News.

Acuerdo sobre Irán y el estrecho de Ormuz

De acuerdo con la Casa Blanca, ambos gobiernos coincidieron en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y respaldaron la necesidad de mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. La situación en la zona continúa generando preocupación internacional debido al impacto que podría tener sobre el mercado energético global y la seguridad regional. El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión desde el inicio de la escalada militar en Medio Oriente.

Crecen incidentes en la región

Mientras avanzaban las conversaciones diplomáticas entre Washington y Pekín, las autoridades británicas reportaron el presunto secuestro de un buque frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos. Según los informes, la embarcación habría sido desviada hacia aguas territoriales iraníes, aumentando aún más la preocupación sobre la seguridad marítima en la región. Al mismo tiempo, el ejército de Israel acusó a Hezbolá de violar el alto el fuego mediante el lanzamiento de un dron que explotó cerca de la frontera con Líbano y dejó varios heridos.

Negociaciones de paz bajo presión