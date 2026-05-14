  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Lotto y Pega 3: Lotería Nacional reprograma vencimiento de tiquetes de tras fallas en sistema

Lotería Nacional activa sistema de emergencia tras fallas en pagos de Lotto y Pega 3
Lotería Nacional activa sistema de emergencia tras fallas en pagos de Lotto y Pega 3 Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/05/2026 13:12
Tras los inconvenientes en el sistema de pagos, la Lotería Nacional anunció nuevas medidas para cumplir con los ganadores de Lotto y Pega 3.

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó este jueves 14 de mayo que implementó un sistema propio para garantizar el pago a los compradores de los productos Lotto y Pega 3, luego de la desactivación del sistema por parte de la empresa proveedora del servicio, situación que provocó atrasos en la entrega de premios.

Ante los inconvenientes registrados, la entidad anunció la reprogramación de las fechas de vencimiento de los tiquetes correspondientes a varios sorteos que aún se encontraban vigentes.

Desglose de las fechas actualizadas de vencimiento

Entre las fechas actualizadas, la Lotería detalló:

Martes 24 de marzo de 2026 → vence el 14 de mayo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 → vence el 18 de mayo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 → vence el 21 de mayo de 2026

Sábado 4 de abril de 2026 → vence el 25 de mayo de 2026

Martes 7 de abril de 2026 → vence el 28 de mayo de 2026

Sábado 11 de abril de 2026 → vence el 1 de junio de 2026

Martes 14 de abril de 2026 → vence el 4 de junio de 2026

Sábado 18 de abril de 2026 → vence el 8 de junio de 2026

Martes 21 de abril de 2026 → vence el 11 de junio de 2026

VIDEOS
Lo Nuevo