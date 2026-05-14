Lotto y Pega 3: Lotería Nacional reprograma vencimiento de tiquetes de tras fallas en sistema

Entre las fechas actualizadas, la Lotería detalló:Martes 24 de marzo de 2026 → vence el 14 de mayo de 2026Sábado 28 de marzo de 2026 → vence el 18 de mayo de 2026Martes 31 de marzo de 2026 → vence el 21 de mayo de 2026Sábado 4 de abril de 2026 → vence el 25 de mayo de 2026Martes 7 de abril de 2026 → vence el 28 de mayo de 2026Sábado 11 de abril de 2026 → vence el 1 de junio de 2026Martes 14 de abril de 2026 → vence el 4 de junio de 2026Sábado 18 de abril de 2026 → vence el 8 de junio de 2026Martes 21 de abril de 2026 → vence el 11 de junio de 2026