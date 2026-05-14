Lotto y Pega 3: Lotería Nacional reprograma vencimiento de tiquetes de tras fallas en sistema

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá informó este jueves 14 de mayo que implementó un sistema propio para garantizar el pago a los compradores de los productos Lotto y Pega 3, luego de la desactivación del sistema por parte de la empresa proveedora del servicio, situación que provocó atrasos en la entrega de premios.

Ante los inconvenientes registrados, la entidad anunció la reprogramación de las fechas de vencimiento de los tiquetes correspondientes a varios sorteos que aún se encontraban vigentes.