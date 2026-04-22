Suspenden Lotto y Pega 3 tras fallo de la Corte Suprema y garantizan pago de premios

La Lotería Nacional de Beneficencia emitió un comunicado la noche del martes 21 de abril, informando que, en cumplimiento del fallo emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el pasado 13 de abril de 2026, se ordenó el cese de las actividades comerciales de los productos de lotería instantánea y lotería electrónica, conocidos como Lotto y Pega 3.

La decisión judicial declaró la nulidad de la Adenda No. 5, fechada el 24 de febrero de 2023, lo que obliga a la entidad a suspender la comercialización de estos juegos de azar.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida entró en vigor ese mismo martes 21 de abril de 2026, una vez concluido el sorteo correspondiente a esa fecha.

La institución también aseguró que garantizará el pago de todos los premios que hayan sido válidamente emitidos y que permanezcan pendientes de reclamación. Este proceso, indicó, se realizará conforme a los términos, condiciones y procedimientos establecidos para cada uno de los productos afectados.