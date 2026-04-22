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Suspenden visitas en cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya tras hecho violento

Altercado con un muerto en La Joya obliga a suspender visitas.
Altercado con un muerto en La Joya obliga a suspender visitas. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/04/2026 09:33
Enfrentamiento en el penitenciario La Joya deja un fallecido y activa medidas como suspensión de visitas.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que, desde el martes 21 hasta el lunes 27 de abril, se suspenden temporalmente las visitas presenciales de familiares en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

Según la entidad, la medida fue adoptada con el objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario y los visitantes.

Durante este periodo, se continuará recibiendo valores conforme a los procedimientos establecidos, mientras que las visitas serán reprogramadas oportunamente, indicó la institución.

Policía confirma un muerto en altercado armado en La Joya

Por su parte, la Policía Nacional informó que un altercado registrado en los pabellones 1 y 2 del centro penitenciario La Joya, la tarde del martes 22 de abril, dejó como saldo una persona fallecida tras un enfrentamiento entre internos con arma de fuego.

Las autoridades detallaron que fue necesaria la intervención de las fuerzas especiales, la Unidad de Control de Multitudes y la Policía Penitenciaria. Como resultado del operativo, se logró el decomiso de ocho armas de fuego y la ubicación del presunto responsable del hecho.

El fallecido, según el informe oficial, pertenecía a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y contaba con un permiso laboral interno que le permitía movilizarse entre los pabellones.

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