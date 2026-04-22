Suspenden visitas en cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya tras hecho violento

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que, desde el martes 21 hasta el lunes 27 de abril, se suspenden temporalmente las visitas presenciales de familiares en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

Según la entidad, la medida fue adoptada con el objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario y los visitantes.

Durante este periodo, se continuará recibiendo valores conforme a los procedimientos establecidos, mientras que las visitas serán reprogramadas oportunamente, indicó la institución.