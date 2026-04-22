Suspenden visitas en cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya tras hecho violento

Por su parte, la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó que un altercado registrado en los pabellones 1 y 2 del centro penitenciario La Joya, la tarde del martes 22 de abril, dejó como saldo una persona fallecida tras un enfrentamiento entre internos con arma de fuego.Las autoridades detallaron que fue necesaria la intervención de las fuerzas especiales, la Unidad de Control de Multitudes y la Policía Penitenciaria. Como resultado del operativo, se logró el decomiso de ocho armas de fuego y la ubicación del presunto responsable del hecho.El fallecido, según el informe oficial, pertenecía a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y contaba con un permiso laboral interno que le permitía movilizarse entre los pabellones.