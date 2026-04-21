Altercado en La Joya: se reporta al menos un muerto y tres heridos y activan protocolos de seguridad en el penal

El Ministerio de Gobierno informó la tarde de este martes 21 de abril sobre un altercado registrado en el centro penitenciario La Joya, donde se reportó la presencia de un arma de fuego durante un enfrentamiento entre privados de libertad.

Una fuente destacó a La Estrella de Panamá que el altercado dejó al menos un muerto y tres heridos. Aunque aún no hay una confirmación de las autoridades encargadas del penal.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el incidente ocurrió dentro del recinto carcelario, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Las autoridades detallaron que el objetivo principal de estas acciones es retomar el control total del centro penitenciario y garantizar la integridad tanto de la población privada de libertad como del personal custodio y administrativo.

Para ello, se desplegaron unidades de seguridad dentro del penal, reforzando la vigilancia y contención del altercado.

Las autoridades indicaron que la situación se mantiene bajo monitoreo constante mientras avanzan las verificaciones correspondientes.

Asimismo, la DGSP reiteró su compromiso de brindar información oficial de manera oportuna a la ciudadanía conforme se obtengan más detalles sobre lo ocurrido.