Panamá Oil Terminals lamenta muerte tras explosión en La Boca y asegura cooperación total

La empresa Panamá Oil Terminals, S. A. expresó su profundo pesar por el fallecimiento de una persona y las afectaciones sufridas por otras tras la explosión de un camión cisterna ocurrida la tarde de este martes 6 de abril en el sector de La Boca.

A través de un comunicado, la compañía manifestó su solidaridad con las víctimas, sus familias y los ciudadanos impactados por este hecho, que también ha generado complicaciones en el desplazamiento y la vida cotidiana en la zona.

Este lunes 6 de abril la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) decidió quitarle la concesión a la empresa Panama Oil Terminals, S. A. tras la explosión en el camión cisterna.

Luis Alberto Roquebert, administrador de la AMP, en una conferencia de prensa informó que el recinto portuario que tuvo la afectación era una concesión otorgada por la entidad, donde tenía reclamos por deuda y que era perjudiciales para el Estado.

Roquebert aclaró que durante su administración en julio de 2024 surgían cuestionamientos referidos a temas de seguridad que se llevaba a cabo en ese recinto.

CONCESIÓN

De acuerdo con la información proporcionada, el accidente involucró un camión cisterna que operaba en áreas administradas por la empresa Environmental Solutions Development Inc., con la cual Panamá Oil Terminals mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas.

Ese acuerdo se enmarca dentro de la concesión No. A-2008-2011 otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

La empresa indicó que, desde el momento del incidente, activó sus protocolos de respuesta ante emergencias y ha estado colaborando estrechamente con las autoridades competentes, incluyendo los cuerpos de socorro y las entidades encargadas de la investigación.

Asimismo, Panamá Oil Terminals aseguró que ha puesto a disposición toda la información y los recursos necesarios para esclarecer las causas y circunstancias del accidente. También informó que mantiene contacto directo con las familias afectadas para brindarles el apoyo que esté a su alcance.

“La seguridad es el principio que guía cada una de nuestras operaciones”, destacó la empresa, subrayando que este suceso refuerza su compromiso de redoblar esfuerzos para evitar que situaciones similares se repitan.