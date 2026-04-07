Universidad de Panamá ajusta jornadas por crisis de movilidad

En atención a la disposición del rector, Eduardo Flores Castro, autoridades de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad informaron la suspensión de las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno, debido a las dificultades de movilidad registradas.

La medida busca garantizar la seguridad y facilitar el traslado de estudiantes y docentes ante la situación que afecta el tránsito, principalmente hacia y desde Panamá Oeste.

En ese sentido, se solicitó a los docentes impartir sus clases en modalidad virtual durante las jornadas señaladas, a fin de no interrumpir el desarrollo académico.

Asimismo, se informó que el personal administrativo que reside en Panamá Oeste podrá retirarse a partir de las 2:00 p.m., como parte de las acciones adoptadas para mitigar las afectaciones por el congestionamiento vehicular.