‘La Unachi no tiene plata para pagar su planilla’, asegura contralor Flores

El contralor general de la República, Anel Flores, afirmó que la situación que enfrenta la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) con el pago de su planilla responde a la falta de recursos económicos de la propia institución y no a decisiones adoptadas por la Contraloría General.

Según explicó Flores, la universidad atraviesa dificultades financieras producto de un manejo administrativo que ha afectado su capacidad para cumplir con sus obligaciones salariales.

“Los pagos en este momento no se están efectuando porque simplemente la universidad en sí no tiene fondos. O sea, no es un tema de que se detuvieron o no; simplemente la Unachi no tiene plata para pagar su planilla”, manifestó el funcionario.

El contralor indicó que la solución a esta situación deberá ser evaluada junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que, a su juicio, no se trata de un asunto que corresponda a la Contraloría.

Asimismo, reiteró que la entidad fiscalizadora no puede autorizar desembolsos cuando no existe respaldo económico suficiente para hacer frente a los compromisos adquiridos.

“A lo que compete a la Contraloría, nosotros no estamos efectuando pagos de planilla porque no tienen viabilidad económica; eso quiere decir que no tienen el dinero en la cuenta para pagar”, señaló Flores.

Las declaraciones surgen en medio de las preocupaciones por el pago de salarios en la casa de estudios superiores, una situación que mantiene la atención de la comunidad universitaria y de las autoridades encargadas de buscar una salida a la crisis financiera.