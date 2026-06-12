‘La Unachi no tiene plata para pagar su planilla’, asegura contralor Flores

El contralor general de la República, Anel Flores, afirmó que la situación que enfrenta la<a href="/tag/-/meta/unachi-universidad-autonoma-de-chiriqui"> <b>Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)</b></a> con el pago de su planilla responde a la falta de recursos económicos de la propia institución y no a decisiones adoptadas por la Contraloría General.Según explicó Flores, la universidad atraviesa dificultades financieras producto de un manejo administrativo que ha afectado su capacidad para cumplir con sus obligaciones salariales.<b>'Los pagos en este momento no se están efectuando porque simplemente la universidad en sí no tiene fondos. O sea, no es un tema de que se detuvieron o no; simplemente la Unachi no tiene plata para pagar su planilla'</b>, manifestó el funcionario.El contralor indicó que la solución a esta situación deberá ser evaluada junto con el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, ya que, a su juicio, no se trata de un asunto que corresponda a la Contraloría.Asimismo, reiteró que la entidad fiscalizadora no puede autorizar desembolsos cuando no existe respaldo económico suficiente para hacer frente a los compromisos adquiridos.<b>'A lo que compete a la Contraloría, nosotros no estamos efectuando pagos de planilla porque no tienen viabilidad económica; eso quiere decir que no tienen el dinero en la cuenta para pagar', </b>señaló Flores.Las declaraciones surgen en medio de las preocupaciones por el pago de salarios en la casa de estudios superiores, una situación que mantiene la atención de la comunidad universitaria y de las autoridades encargadas de buscar una salida a la crisis financiera.