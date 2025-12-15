  1. Inicio
Contralor Flores defiende partidas municipales pero cuestiona aumento de planilla en la Asamblea

Lourdes García Armuelles
  • 15/12/2025 09:49
Flores hizo una radiografía de ambos temas y cómo se plantea solucionarlo, a través de auditorías

El contralor general de la República, Anel Flores, defendió el rol de la Contraloría en el refrendo de partidas municipales, al tiempo que lanzó duras críticas al incremento sostenido de la planilla de la Asamblea Nacional, que actualmente supera los 8 millones de dólares mensuales.

Durante una entrevista a TVN Noticias, Flores explicó que las partidas asignadas a municipios y juntas comunales responden a solicitudes específicas que, en su mayoría, no superan los $200 mil y son refrendadas bajo criterios sectoriales.

“La Contraloría no maneja fondos, solo aprueba partidas. Si me llega una solicitud de $75 mil y es para un municipio, no para un diputado, quien decide cómo se gasta ese dinero es la junta comunal, no el gobierno central”, afirmó Flores.

El contralor también anunció que se iniciará una auditoría sobre el uso de estas partidas, con el mismo rigor aplicado en otros casos.

Esta decisión, dijo, surge en medio de cuestionamientos públicos sobre la transparencia y el destino de los fondos municipales, especialmente tras denuncias de posibles irregularidades en juntas comunales con presupuestos millonarios.

Planilla

En contraste, Flores fue enfático al señalar su preocupación por el crecimiento de la planilla legislativa.

“La dejamos en $7 millones y ahora va por $8 millones, cuando debería ser de $5 millones”, advirtió.

Según el contralor, el sistema conocido como “20 y 20” —que permite a cada diputado nombrar hasta 20 personas con un presupuesto de $20 mil— ha generado una nómina paralela de más de mil funcionarios. “Si se elimina ese esquema, nos ahorraríamos casi 2 millones al mes”, sostuvo.

Además, reveló que existen oficinas de participación ciudadana en provincias donde hay hasta 55 personas nombradas, pero solo tres realmente laboran.

Flores también cuestionó la incoherencia de algunos diputados independientes que, según él, ahora replican prácticas que antes criticaban, como el uso de escoltas y vehículos oficiales, y la contratación masiva de personal por compromisos políticos.

Las declaraciones de Flores se dan en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Contraloría ha procesado pagos por más de $65 mil millones y a firmado desembolsos por $33 mil millones en lo que va del periodo, en medio de una carga fiscal heredada que, según Flores, incluye más de $150 mil millones en deuda y presupuesto acumulado.

El contralor reiteró que su despacho prioriza auditorías donde se detectan mayores daños al Estado, y que la falta de personal limita la capacidad de fiscalización.

“Tenemos auditorías de dos laptops y de dos millones. Yo creo que todos se inclinan por los dos millones, independientemente de quiénes sean”, concluyó.

