Contralor Flores defiende partidas municipales pero cuestiona aumento de planilla en la Asamblea

En contraste, Flores fue enfático al señalar su preocupación por el crecimiento de la planilla legislativa. <i><b>'La dejamos en $7 millones y ahora va por $8 millones, cuando debería ser de $5 millones',</b></i> advirtió. Según el contralor, el sistema conocido como '20 y 20' —que permite a cada diputado nombrar hasta 20 personas con un presupuesto de $20 mil— ha generado una nómina paralela de más de mil funcionarios. <i><b>'Si se elimina ese esquema, nos ahorraríamos casi 2 millones al mes'</b></i>, sostuvo.Además, reveló que existen oficinas de participación ciudadana en provincias donde hay hasta 55 personas nombradas, pero solo tres realmente laboran. Flores también cuestionó la incoherencia de algunos diputados independientes que, según él, ahora replican prácticas que antes criticaban, como el uso de escoltas y vehículos oficiales, y la contratación masiva de personal por compromisos políticos.