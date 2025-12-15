  1. Inicio
PANAMÁ

Naviferias del IMA | Conozca los lugares de venta para este martes 16 de diciembre

Para esta temporada navideña, los panameños buscan alimentos a bajos costos
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 10:18
Según la entidad, las jornadas comenzarán a partir de las 7:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 12 de diciembre estarán disponibles las tradicionales bolsas navideñas en las naviferias, a un costo de 15 dólares.

Entre los productos incluidos se encuentra el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por las familias durante esta temporada festiva. Según la entidad, las jornadas comenzarán a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al ingresar. También recomendó llevar bolsas reutilizables, tanto para facilitar el traslado de los productos como para promover prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Naviferias del martes 16 de diciembre

Para el martes 16 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Panamá Oeste

Auditorio del distrito de Capira

Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja) en Capira Rural

Panamá

Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, ubicada en el distrito de San Miguelito.

Colón

Parque Central de Nombre de Dios

Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera

Parque central de María Chiquita

Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

