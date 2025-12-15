Naviferias del IMA | Conozca los lugares de venta para este martes 16 de diciembre

Para el martes 16 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>Panamá Oeste</b>Auditorio del distrito de CapiraCasa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja) en Capira Rural<b>Panamá</b>Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, ubicada en el distrito de San Miguelito.<b>Colón</b>Parque Central de Nombre de DiosCampo deportivo de fútbol de Palenque cabeceraParque central de María ChiquitaFrente a la Aduana de Portobelo<b>Bocas del Toro</b>Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola