‘Este equipo está mejor preparado que el de 2018’: José Luis Rodríguez ilusiona a Panamá antes del Mundial 2026

A solo días del debut de Panamá en el Mundial 2026, el extremo José Luis Rodríguez dejó una declaración que ha disparado la ilusión de la afición.

El jugador, uno de los referentes de la actual generación canalera, aseguró que la selección dirigida por Thomas Christiansen llega en mejores condiciones que la histórica escuadra que disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Durante una entrevista concedida a TVMAX Deportes este viernes 12 de junio desde la concentración panameña en Toronto, el conocido “Puma” fue consultado sobre las diferencias entre ambos equipos y no dudó en destacar el crecimiento del grupo actual.

“Sinceramente creo que el equipo, con el entrenador que tenemos, está mejor preparado que ese equipo de 2018. Siento que tenemos línea por línea un mejor equipo en todos los sentidos”, afirmó Rodríguez.

El futbolista recordó que en Rusia 2018 apenas comenzaba su camino en la selección absoluta y se encontró con un grupo consolidado, liderado por varias figuras históricas. Ahora, en cambio, considera que existe una base de jugadores jóvenes que acumula más de cinco años trabajando junta y compitiendo en ligas internacionales.

La fórmula para competir en el Mundial

Rodríguez también compartió cuál cree que será la clave para que Panamá pueda obtener buenos resultados en la fase de grupos frente a Ghana, Inglaterra y Croacia. Para el atacante, el éxito pasará por la fortaleza colectiva y la eficacia en ambas áreas.

“La clave va a ser ser un equipo, estar bien compactos, tratar de mantener el cero atrás y ser contundentes en ataque. Si mantenemos el cero y las ocasiones que tengamos las metemos, vamos a tener muchas posibilidades”, señaló.

El jugador añadió que el plantel tiene el compromiso de “pelear con garra” y “darle una alegría al pueblo panameño”, destacando la unión que existe dentro del grupo.

“Sí tengo ganas de jugar ya”

A cinco días del estreno mundialista, el “Puma” reconoció que la ansiedad empieza a sentirse en la concentración. Sin embargo, aseguró que la experiencia acumulada desde su participación en Rusia le permite manejar mejor la presión.

“Yo la verdad sí tengo ganas de jugar ya. Muchos días encerrados y ya comienzan los partidos, te dan ganas de querer jugar”, comentó entre risas.

El atacante explicó que, aunque en el Mundial de 2018 sintió nervios antes del duelo frente a Bélgica, aquello no afectó su rendimiento. “Estaba disfrutando y muy contento”, recordó.

El sueño pendiente: marcar en una Copa del Mundo

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando fue consultado sobre la anotación que le fue adjudicada como autogol en el partido ante Túnez en Rusia 2018. Rodríguez confesó que todavía siente que ese tanto le pertenece y reveló que incluso ya imaginó el próximo.

“Justo lo soñé ayer. Soñé que metía un gol, así que esperemos que así sea... Aunque la FIFA quiera decir que no, para mí sí fue gol mío. Ya tengo celebración lista y todo”, expresó.

Con ese mensaje, Rodríguez no solo dejó claro que mantiene intacta la ilusión de disputar un nuevo Mundial, sino que también alimentó la esperanza de una afición que sueña con ver a Panamá hacer historia en Norteamérica.