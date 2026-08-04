Guatemala declara alerta naranja por erupción del volcán de Fuego y evacúa comunidades

Guatemala declaró una alerta naranja institucional a nivel nacional luego de la intensa erupción del volcán de Fuego, que obligó a las autoridades a evacuar de forma preventiva a habitantes de comunidades cercanas y a reforzar el monitoreo de la actividad volcánica.

La erupción comenzó la mañana del lunes 3 de agosto y ha generado columnas de ceniza, emisiones de gases y el descenso de flujos piroclásticos, considerados uno de los principales peligros para las poblaciones ubicadas en las faldas del volcán.

Según dio a conocer CNN, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) indicó que, siete horas después del inicio de la actividad eruptiva, los registros continuaban en aumento.

Las columnas de ceniza y gases alcanzaron alturas de entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar y se desplazaban más de 40 kilómetros hacia el oeste.

Las autoridades advirtieron que esta actividad podría mantenerse o incluso intensificarse durante las próximas horas, por lo que recomendaron a las comunidades cercanas permanecer atentas a la información oficial y seguir las instrucciones de protección civil.

Según CNN, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) activó la alerta naranja y comenzó la evacuación preventiva de al menos dos aldeas cercanas al volcán ante el riesgo que representan los flujos piroclásticos y la caída de ceniza.