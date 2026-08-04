Protesta de exfuncionarios en la Alcaldía de Panamá deja heridos y 3 aprehendidos

Tras los enfrentamientos registrados la tarde del lunes 3 de agosto en los predios del edificio Hatillo, durante una protesta de exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá que exigían el pago de la prima de antigüedad y otras prestaciones laborales pendientes, la administración municipal emitió un comunicado para fijar su posición sobre lo ocurrido.

Los manifestantes se concentraron en el edificio del Hatillo para reclamar el pago de la prima de antigüedad y vacaciones acumuladas. La tensión aumentó cuando un grupo intentó ingresar a las instalaciones del edificio, lo que derivó en empujones y forcejeos con miembros del Cuerpo de Vigilancia.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se da los altercados, mientras que otros videos muestran como un hombre cae por las escaleras de la plaza central del edificio durante el altercado y queda tendido en el suelo. También otro manifestante siendo esposado mientras presentaba heridas en el rostro.

Horas después de los hechos, la Alcaldía de Panamá emitió un comunicado en el que aseguró que la actual administración mantiene, desde mayo, un cronograma para el pago de la prima de antigüedad a exfuncionarios, una obligación acumulada desde 2014.

Según la entidad, durante el primer semestre de este año se han desembolsado más de 1.2 millones por este concepto y los pagos continúan realizándose de forma escalonada, tras la revisión y validación de cada expediente.