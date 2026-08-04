Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 4 de agosto

El tiempo en Panamá estará dominado este martes por aguaceros de variada intensidad, tormentas eléctricas y lluvias dispersas tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros dispersos en el Golfo de los Mosquitos con incursión hacia Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las costas de Bocas del Toro, además de lluvias aisladas en el resto de la región.

Para la tarde, las precipitaciones continuarán con mayor intensidad en sectores de Colón, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. En horas de la noche se pronostican aguaceros moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica sobre el mar Caribe, con posibilidad de extenderse hacia la comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón.

En la vertiente del Pacífico, la madrugada y la mañana estarán marcadas por aguaceros aislados con tormentas eléctricas sobre el sector marítimo y lluvias en las costas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, el norte de Coclé, Los Santos, el sur de Veraguas y las costas de Chiriquí.

Durante la tarde aumentará la actividad lluviosa con aguaceros entre aislados y dispersos, que podrían ser fuertes en la región Metropolitana, las provincias centrales, Veraguas y el oriente de Chiriquí. Para la noche persistirá la probabilidad de lluvias aisladas en Darién, Los Santos, el sur de Veraguas y las costas chiricanas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central y entre 22 °C y 26 °C en el resto del territorio nacional. Las máximas estarán entre 22 °C y 25 °C en las zonas montañosas y entre 27 °C y 32 °C en el resto del país.

Los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 6 y 9, lo que representa un nivel de riesgo alto a muy alto, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.