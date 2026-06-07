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Fútbol

La Roja inicia concentración en Ontario tras arribar a Canadá para el Mundial

La Sele aterriza en Toronto para iniciar su etapa mundialista
La Sele aterriza en Toronto para iniciar su etapa mundialista Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/06/2026 15:59
Panamá ya está en Canadá. La selección nacional aterrizó en Toronto y comenzó oficialmente su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La selección de Panamá ya se encuentra en Canadá para iniciar oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de aterrizar en la ciudad de Toronto este domingo.

Tras su llegada al país norteamericano, la delegación panameña se trasladó al Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario, donde establecerá su campamento base durante la fase inicial del torneo.

La llegada de la Roja estuvo marcada por el entusiasmo de decenas de aficionados panameños que se dieron cita en el hotel de concentración para brindar su apoyo al equipo nacional. Con banderas, cánticos y muestras de cariño, los seguidores recibieron a los jugadores y cuerpo técnico, demostrando que Panamá también se hace sentir fuera de sus fronteras.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen utilizará los próximos días para completar su preparación y adaptación antes de afrontar sus primeros compromisos en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el respaldo de su afición y la ilusión de todo un país, Panamá inicia una nueva página en su historia mundialista, mientras la cuenta regresiva para su debut continúa avanzando.

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