De la Espriella promete ofensiva contra el Clan del Golfo y asegura que varios de sus miembros habrían huido a Panamá

Panamá volvió a ser mencionada en el discurso del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien aseguró que algunos integrantes del Clan del Golfo habrían huido al país fronterizo.

De la Espriella lanzó un ultimátum de 17 días para que los miembros de esa organización criminal se sometan a la justicia antes de enfrentar una ofensiva militar cuando asuma el cargo el próximo 7 de agosto.

Durante un acto de empalme regional en Montería, De la Espriella afirmó que su administración emprenderá una estrategia de persecución contra las estructuras del grupo armado ilegal, con especial énfasis en la denominada Roberto Vargas Gutiérrez.

”Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre”, expresó el mandatario electo al referirse a versiones que apuntan a que algunos integrantes del Clan del Golfo se habrían desplazado hacia Panamá.

En su intervención, De la Espriella envió un mensaje directo a varios de los presuntos líderes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, mencionándolos por sus alias y nombres.

Entre ellos citó a alias Joaquín o el Cura, identificado como Elkin Posada Casarrubia, señalado como cabecilla principal; Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Patapalo, a quien describió como el segundo al mando; además de alias el Flaco o Monseñor, presunto coordinador del narcotráfico; Angelo, señalado como cabecilla armado, y Hugo, a quien atribuyó funciones políticas dentro de la organización, detalló NTN 24

El presidente electo aseguró además que esta estructura estaría recibiendo integrantes y recursos provenientes de otras facciones del Clan del Golfo, incluidas las lideradas por Juan de Dios Úsuga y Jairo de Jesús Durango Restrepo, como parte de una reorganización interna para intentar evadir la ofensiva que, según dijo, pondrá en marcha su gobierno.

”Es posible que continúen esas rotaciones de cabecillas estratégicos porque se están reubicando con la llegada del tigre”, sostuvo.

De la Espriella reiteró que, una vez asuma la Presidencia el 7 de agosto, aplicará una política de mano dura contra las organizaciones criminales.

”El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, afirmó.

Las declaraciones del presidente electo se producen después de que la revista Semana, citando fuentes de inteligencia colombianas, informara que varios de los llamados “capos invisibles” y presuntos testaferros del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC estarían abandonando Colombia tras la victoria electoral de De la Espriella.

Según esas fuentes, algunos de estos presuntos integrantes de organizaciones criminales estarían buscando refugio en Panamá, aunque la publicación aclaró que no se especificaron las áreas del país donde supuestamente se encontrarían.

La revista indicó que el presunto desplazamiento habría comenzado de manera gradual tras las elecciones, motivado por el anuncio de una política de mayor presión contra el crimen organizado.

Por su parte, Noticias Caracol informó, también con base en fuentes de inteligencia, que las autoridades colombianas han detectado millonarios movimientos en criptomonedas presuntamente relacionados con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.

De acuerdo con ese medio, la fiscal delegada para las finanzas criminales señaló que estas organizaciones estarían utilizando criptoactivos para recibir las ganancias obtenidas de actividades ilícitas, lo que representa un nuevo desafío para las investigaciones financieras.