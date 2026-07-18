Fuentes de inteligencia aseguran que capos del Clan del Golfo buscan refugio en Panamá, dice revista ‘Semana’

La revista Semana citó este sábado 18 de julio a fuentes de inteligencia que le aseguraron que varios de los llamados “capos invisibles y poderosos testaferros” del Clan del Golfo y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían abandonando su país.

Según las fuentes de inteligencia de la revista, esas capos se estarían refugiando en Panamá luego de la elección de Abelardo De La Espriella como presidente.

Sin embargo, en la publicación no se específica exactamente las áreas en donde estarían esos miembros de los grupos criminales y de la guerrilla.

De acuerdo con Semana, el presunto desplazamiento de integrantes de estas estructuras criminales habría comenzado de manera gradual tras la victoria electoral de De La Espriella, quien durante su campaña prometió una política de mano dura contra el crimen organizado.

Inteligencia detecta salidas

De acuerdo con la información divulgada por Semana, organismos de inteligencia han identificado la salida de varios presuntos cabecillas y testaferros vinculados al narcotráfico, quienes buscarían establecerse fuera de Colombia.

Las fuentes consultadas por el medio sostienen que Panamá figura entre los principales destinos elegidos por algunos de estos individuos.

La revista señala que uno de los factores que habría motivado esta presunta salida es el ultimátum lanzado por De La Espriella, quien anunció que los integrantes de organizaciones criminales tendrán 30 días para someterse a la justicia, advirtiendo que, de lo contrario, enfrentarán una ofensiva contundente del Estado.

Durante la campaña, De La Espriella reiteró que su administración priorizará el combate contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Además del presunto traslado de integrantes de estas estructuras criminales, las fuentes de inteligencia citadas por Noticias Caracol afirman que las autoridades colombianas han detectado millonarios movimientos de integrantes del Clan del Golfo en criptomonedas.

Noticias Caracol plantearon que la fiscal delegada para las finanzas criminales le reveló que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ahora reciben las ganancias de sus actividades delincuenciales a través de criptomonedas o criptoactivos.