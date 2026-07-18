Fuentes de inteligencia aseguran que capos del Clan del Golfo buscan refugio en Panamá, dice revista ‘Semana’

<b>La revista Semana</b> citó este sábado 18 de julio a fuentes de inteligencia que le aseguraron que varios de los llamados '<b>capos invisibles</b> y poderosos testaferros' del <a href="/tag/-/meta/clan-del-golfo">Clan del Golfo</a> y de las <b>disidencias de las </b><a href="/tag/-/meta/farc-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia">Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) </a>estarían abandonando su país.Según las fuentes de inteligencia de la revista, esas capos se estarían refugiando en Panamá luego de la elección de <a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo De La Espriella</a> como presidente.Sin embargo, en la publicación no se específica exactamente las áreas en donde estarían esos miembros de los grupos criminales y de la guerrilla.De acuerdo con <b>Semana</b>, el presunto desplazamiento de integrantes de estas estructuras criminales habría comenzado de manera gradual tras la victoria electoral de De La Espriella, quien durante su campaña prometió una política de <b>mano dura contra el crimen organizado</b>.<b>Inteligencia detecta salidas</b>De acuerdo con la información divulgada por Semana, organismos de inteligencia han identificado la salida de varios presuntos cabecillas y testaferros vinculados al narcotráfico, quienes buscarían establecerse fuera de Colombia.Las fuentes consultadas por el medio sostienen que <b>Panamá</b> figura entre los principales destinos elegidos por algunos de estos individuos.La revista señala que uno de los factores que habría motivado esta presunta salida es el ultimátum lanzado por<b> De La Espriella</b>, quien anunció que los integrantes de organizaciones criminales tendrán <b>30 días para someterse a la justicia</b>, advirtiendo que, de lo contrario, enfrentarán una ofensiva contundente del Estado.Durante la campaña, De La Espriella reiteró que su administración priorizará el combate contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.Además del presunto traslado de integrantes de estas estructuras criminales, las fuentes de inteligencia citadas por <b>Noticias Caracol</b> afirman que las autoridades colombianas han detectado <b>millonarios movimientos de integrantes del Clan del Golfo en criptomonedas.</b><b>Noticias Caracol </b>plantearon que la fiscal delegada para las finanzas criminales le reveló que las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ahora reciben las ganancias de sus actividades delincuenciales a través de criptomonedas o criptoactivos.