¿Quién es ‘Lobo Menor’, el presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio?

La captura en la Ciudad de México del presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, reveló una presunta convergencia de las redes criminales que operan entre Colombia, México y Ecuador. El detenido ya se encuentra en Bogotá y será trasladado a una prisión de máxima seguridad en Ecuador.

Así lo sostiene el diario El País, que desvela los nexos entre la banda criminal ‘Los Lobos’ —señalada por el asesinato de Fernando Villavicencio—, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández.

En cuanto a los vínculos entre el CJNG y ‘Los Lobos’, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó su designación como organizaciones terroristas en septiembre de 2025.

“Los grupos ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’ han atacado y amenazado a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador. Ambos están vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, con el objetivo de controlar las rutas del narcotráfico mediante violencia”, señala la orden oficial.

Además, ‘Los Lobos’, organización a la que pertenece el ‘Lobo Menor’ —detenido en un operativo en la colonia Polanco—, tendría nexos con el Estado Mayor Central, grupo que agrupa a disidencias de las FARC y que, según InSight Crime, se dedica al narcotráfico, minería ilegal y extorsión en el sur de Colombia.

De acuerdo con la agencia EFE, la Fiscalía ecuatoriana señaló que Luis Arboleda, otro cabecilla de ‘Los Lobos’, habría entregado dinero a una disidencia de las FARC para contratar a los sicarios que asesinaron a Villavicencio.