¿Quién es ‘Lobo Menor’, el presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio?

La captura en la <b>Ciudad de <a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b> del presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial <b><a href="/tag/-/meta/fernando-villavicencio">Fernando Villavicencio</a></b>, Ángel Esteban Aguilar Morales, alias <b>‘Lobo Menor’</b>, reveló una presunta convergencia de las redes criminales que operan entre <b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b>, <b>México</b> y <b><a href="/tag/-/meta/ecuador">Ecuador</a></b>. El detenido ya se encuentra en <b>Bogotá</b> y será trasladado a una <b>prisión de máxima seguridad en Ecuador</b>.Así lo sostiene el diario <b>El País</b>, que desvela los nexos entre la banda criminal <b>‘Los Lobos’</b> —señalada por el <b>asesinato de Fernando Villavicencio</b>—, el <b><a href="/tag/-/meta/cjng">Cártel Jalisco Nueva Generación</a> (CJNG)</b> y las disidencias de las <b><a href="/tag/-/meta/farc-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia">Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia</a> (FARC)</b>, lideradas por <b>Néstor Gregorio Vera Fernández</b>.En cuanto a los vínculos entre el CJNG y ‘Los Lobos’, el <b>Departamento de Estado de Estados Unidos</b> informó su <b>designación como organizaciones terroristas</b> en septiembre de 2025.'Los grupos ‘Los Choneros’ y ‘Los Lobos’ han atacado y amenazado a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador. Ambos están vinculados a organizaciones como el <b>Cártel de Sinaloa</b> y el CJNG, con el objetivo de <b>controlar las rutas del narcotráfico</b> mediante violencia', señala la orden oficial.Además, ‘Los Lobos’, organización a la que pertenece el ‘Lobo Menor’ —detenido en un operativo en la colonia Polanco—, tendría nexos con el <b>Estado Mayor Central</b>, grupo que agrupa a disidencias de las FARC y que, según <b>InSight Crime</b>, se dedica al <b>narcotráfico, minería ilegal y extorsión</b> en el sur de Colombia.De acuerdo con la agencia <b>EFE</b>, la Fiscalía ecuatoriana señaló que <b>Luis Arboleda</b>, otro cabecilla de ‘Los Lobos’, habría entregado dinero a una disidencia de las FARC para <b>contratar a los sicarios que asesinaron a Villavicencio</b>.