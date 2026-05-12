Avión panameño HP-1859 se accidenta en Florida tras un año desaparecido

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó este martes que la aeronave Beechcraft 300 King, con matrícula HP-1859, sufrió un accidente frente a la costa de Fort Pierce, Florida, con un saldo de 10 personas rescatadas (3 heridas). El suceso fue notificado por las autoridades de las Bahamas, jurisdicción que coordina los reportes del incidente ocurrido en aguas internacionales. El caso genera interrogantes sobre el control de la flota aérea nacional. Según la AAC, el aparato despegó de la Ciudad de Panamá el 3 de mayo de 2025 y, desde esa fecha, “no se tenía conocimiento oficial sobre su paradero”. El avión permaneció fuera del radar institucional por más de un año hasta el siniestro de hoy.

Rescate y condición de los ocupantes

A pesar de la gravedad del impacto, los equipos de emergencia lograron el rescate de diez personas. El reporte oficial detalla el estado de los sobrevivientes:

Siete personas resultaron ilesas tras las maniobras de salvamento.

Tres personas presentan heridas de diversa consideración.

Investigación interna y protocolos internacionales