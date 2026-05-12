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Avión panameño HP-1859 se accidenta en Florida tras un año desaparecido

Imagen ilustrativa donde aparece un avión modelo Beechcraft 300 king.
Imagen ilustrativa donde aparece un avión modelo Beechcraft 300 king. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 12/05/2026 19:23
La Autoridad de Aeronaútica Civil investiga el siniestro del Beechcraft 300 King en Fort Pierce. Con 10 rescatados, la nave salió de Panamá en 2025 y desconocían su paradero

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó este martes que la aeronave Beechcraft 300 King, con matrícula HP-1859, sufrió un accidente frente a la costa de Fort Pierce, Florida, con un saldo de 10 personas rescatadas (3 heridas). El suceso fue notificado por las autoridades de las Bahamas, jurisdicción que coordina los reportes del incidente ocurrido en aguas internacionales.

El caso genera interrogantes sobre el control de la flota aérea nacional. Según la AAC, el aparato despegó de la Ciudad de Panamá el 3 de mayo de 2025 y, desde esa fecha, “no se tenía conocimiento oficial sobre su paradero”. El avión permaneció fuera del radar institucional por más de un año hasta el siniestro de hoy.

Rescate y condición de los ocupantes

A pesar de la gravedad del impacto, los equipos de emergencia lograron el rescate de diez personas. El reporte oficial detalla el estado de los sobrevivientes:

Siete personas resultaron ilesas tras las maniobras de salvamento.
Tres personas presentan heridas de diversa consideración.
Investigación interna y protocolos internacionales

Al ocurrir en jurisdicción extranjera, la investigación técnica se regirá por estándares internacionales bajo la dirección de las autoridades locales. No obstante, en Panamá, la AAC abrió un proceso administrativo para determinar cómo una aeronave de matrícula local operó fuera del país por 12 meses sin reportes.

“La AAC ha iniciado una investigación interna para verificar si la aeronave cumplía con todos los requisitos técnicos de mantenimiento y las certificaciones de la tripulación, toda vez que la misma no se encontraba en territorio panameño hace más de un año”, informó la entidad en un comunicado oficial.

La autoridad aseguró que se tomarán las acciones legales y administrativas pertinentes basadas en los hallazgos de las auditorías internas sobre el historial de vuelo y mantenimiento del HP-1859.

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