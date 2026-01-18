Incidente aéreo en Contadora: aeronave privada sufre percance al aterrizar

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que, en horas de la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, una aeronave privada se salió de la pista durante la maniobra de aterrizaje en el Aeródromo Raúl Arias, en la isla de Contadora.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de la aeronave con matrícula HP-1475, modelo Cessna 182, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Marco A. Gelabert hacia el mencionado aeródromo. El plan de vuelo registraba tres personas a bordo, quienes resultaron ilesas tras el incidente.

La AAC señaló que, en cumplimiento de sus funciones de supervisión y seguridad de la aviación civil, se encuentra recabando la información pertinente para determinar las causas del suceso y adoptar las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente.

El organismo reiteró su compromiso con la seguridad operacional y el seguimiento riguroso de cualquier evento que pueda comprometer las operaciones aéreas en el país.