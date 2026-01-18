Incidente aéreo en Contadora: aeronave privada sufre percance al aterrizar

La<b> Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) </b>informó que, en horas de la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, una<b> aeronave privada se salió de la pista durante la maniobra de aterrizaje en el Aeródromo Raúl Arias, en la isla de Contadora</b>.De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de la aeronave con matrícula <b>HP-1475</b>, modelo <b>Cessna 182</b>, que cubría la ruta desde el <b>Aeropuerto Marco A. Gelabert</b> hacia el mencionado aeródromo. El plan de vuelo registraba <b>tres personas a bordo</b>, quienes resultaron <b>ilesas</b> tras el incidente.La AAC señaló que, en cumplimiento de sus funciones de <b>supervisión y seguridad de la aviación civil</b>, se encuentra <b>recabando la información pertinente</b> para determinar las causas del suceso y adoptar las <b>acciones que correspondan</b> conforme a la normativa vigente.El organismo reiteró su compromiso con la seguridad operacional y el seguimiento riguroso de cualquier evento que pueda comprometer las operaciones aéreas en el país.