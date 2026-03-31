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Avión realiza aterrizaje de emergencia en Panamá tras falla eléctrica en pleno vuelo

Tras el incidente, funcionarios del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos aseguraron el área.
Tras el incidente, funcionarios del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos aseguraron el área. | AAC
Por
Manuel Vega Loo
  • 31/03/2026 14:16
A pesar de los daños materiales significativos, las dos personas a bordo resultaron ilesas. La Autoridad de Aeronáutica Civil investiga las causas del incidente.

La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) reveló la tarde este martes 31 de marzo que una aeronave tipo Beechcraft King Air BE10 realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, luego de presentar una falla eléctrica general durante su trayecto.

De acuerdo con la AAC, la aeronave, con matrícula N980VC, cubría la ruta desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia Cartagena, Colombia, cuando se registró el incidente que obligó a activar los protocolos de seguridad.

Durante la maniobra de aproximación, el avión también presentó problemas críticos en el tren de aterrizaje.

No obstante, las autoridades confirmaron que las dos personas a bordo resultaron ilesas, reportándose únicamente daños materiales de consideración en la estructura de la aeronave.

Tras el incidente, funcionarios del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos aseguraron el área, mientras que la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la AAC inició las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del fallo técnico.

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