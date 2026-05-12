Ariel Espino renuncia a la gerencia del Instituto de Seguro Agropecuario

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) quedó acéfalo tras la renuncia de su gerente general, Ariel Espino. El funcionario, quien lideraba la entidad encargada de la protección crediticia y resarcimiento de pérdidas de los productores nacionales, dejó su cargo de manera oficial, según se conoció este martes 12 de mayo.

A pesar de la relevancia del ISA en la política de apoyo al productor, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) no ha emitido un pronunciamiento sobre las razones de la dimisión. De igual forma, las cuentas oficiales de la institución en redes sociales mantienen silencio respecto al relevo administrativo.

La salida de Espino ocurre en un momento sensible para el sector, que depende de la agilidad en el pago de indemnizaciones para mantener la sostenibilidad de los cultivos frente a las variaciones climáticas. Además trabajaba arduamente en la actualización del Manual de Seguro Agropecuario. Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo anuncie quién asumirá el mando de la aseguradora estatal.