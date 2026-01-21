Avanza la actualización del Manual de Seguro Agrícola

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) sostuvo una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), con el objetivo de revisar y analizar las modificaciones al Manual de Seguro Agrícola, documento clave para la regulación y estandarización de los procedimientos de aseguramiento dentro de la institución.

La jornada técnica permitió evaluar los puntos que actualmente están siendo ajustados en el manual, con miras a su actualización y posterior promulgación. De acuerdo con las autoridades, este proceso busca fortalecer el marco normativo del seguro agrícola, mejorar la claridad operativa y garantizar una aplicación más uniforme de los criterios de aseguramiento para los productores del país.

Juan Pablo Jaén, gerente nacional de Seguro Agrícola del ISA, explicó que la revisión del documento responde a la necesidad de adecuar los procedimientos internos a las condiciones actuales del sector agropecuario y del mercado asegurador. Según indicó, la actualización del manual permitirá ordenar los procesos, reducir discrecionalidades y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los productores como a la propia institución.

Jaén adelantó que este mismo ejercicio de revisión técnica será extendido a los manuales correspondientes al seguro pecuario y al seguro complementario. Estos documentos, una vez ajustados, deberán ser presentados ante el Comité Ejecutivo del ISA para su evaluación y aprobación formal, como parte de un proceso integral de modernización de la normativa interna del Instituto.

Desde la perspectiva institucional, la participación del MIDA y de la SSRP en la mesa de trabajo refuerza la coordinación interinstitucional en materia de política agropecuaria y supervisión del mercado de seguros. El involucramiento de la Superintendencia como ente fiscalizador busca asegurar que las modificaciones al manual estén alineadas con las disposiciones regulatorias vigentes y con las mejores prácticas del sector asegurador.