Más de $2.2 millones en indemnizaciones paga el ISA a los productores hasta octubre 2025

Un total de $2,237,411.21, en concepto de indemnizaciones a los productores del país entregó el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) de enero a octubre de 2025, informó su gerente general, Ariel Espino, durante la presentación del informe de Rendición de Cuentas 2025.

Esto, destacó Espino, refleja el respaldo oportuno del ISA ante eventos adversos que afectan la producción agropecuaria..

Durante su intervención, Espino también se refirió a los proyectos de infraestructura ejecutados en la sede central y en las oficinas regionales, así como a los trabajos contemplados para el año 2026, orientados a mejorar la atención y los servicios que brinda la institución.

En cuanto a la cartera de seguros, Espino destacó que el ISA mantiene casi 3 mil pólizas activas a nivel nacional, distribuidas en las tres carteras de seguros: agrícola, pecuario y complementario.

“Estos seguros representan un punto importante dentro de la cartera agropecuaria del país y estamos abiertos a incorporar otros tipos de coberturas que respondan a las necesidades del productor”, indicó.

El gerente general, además, abordó los avances del plan piloto NAMA Pecuario, así como el plan piloto para la incorporación del hurto pecuario como un nuevo riesgo asegurable.

Espino explicó que actualmente el hurto pecuario aún no está incorporado en el manual técnico del seguro, por lo que se encuentra en una fase de prueba que incluye la colocación de microchips en animales, con el objetivo de evaluar su funcionamiento, monitoreo y efectividad. Este plan piloto inició en Panamá Este y Panamá Oeste.

Sobre la ejecución presupuestaria de 2025, dijo que incluyó un presupuesto de funcionamiento de $6,457,257.00, con una ejecución del 91 %, y un presupuesto de inversiones de $4,035,166.00, del cual se ejecutó el 77 %. “Logramos este año una inversión bastante interesante a nivel nacional, lo que ha permitido fortalecer nuestra capacidad para llevar el servicio de aseguramiento a productores agropecuarios en todo el país”, puntualizó.