Encuesta del Cieps: 50% de panameños ven a Estados Unidos como principal aliado del país

El informe de la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2025, elaborado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), ofrece un amplio retrato de las percepciones, preocupaciones y valores de la sociedad panameña en un contexto marcado por la incertidumbre política, económica y social.

El estudio se apoyó en entrevistas grupales, una prueba piloto con 120 personas y una muestra nacional de 1.410 encuestados. El cuestionario se estructuró en cuatro ejes: democracia e instituciones; servicios públicos y economía; valores y opinión pública; y un bloque coyuntural centrado en el Canal de Panamá.

Uno de los hallazgos más relevantes es el aumento del apoyo a la democracia, que pasó de 37% en 2023 a 48,9% en 2025. Sin embargo, este crecimiento convive con un dato alarmante: la tolerancia a un régimen autoritario subió hasta 26,5%, casi el doble del nivel más alto registrado anteriormente.

La indiferencia hacia la democracia cayó de forma significativa, pero se tradujo tanto en mayor respaldo democrático como en mayor apertura al autoritarismo. Para la mayoría, la democracia se asocia principalmente con la libertad y el cumplimiento de la ley y la justicia.

La corrupción se consolida como el principal problema nacional: 37% de los encuestados la identifica como el mayor mal del país, el nivel más alto desde que el Cieps realiza esta medición.

Más del 62% considera que la corrupción ha aumentado “mucho”, y una amplia mayoría cree que las denuncias no se investigan de forma efectiva y que denunciar conlleva riesgos personales. La percepción de corrupción es especialmente alta en la política y el sistema judicial.

Este clima se refleja en la valoración de actores e instituciones. Los partidos políticos, el Gobierno y la Asamblea Nacional figuran como los peor evaluados, mientras que la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y la pequeña y mediana empresa encabezan los niveles de confianza.

El estudio concluye que el poder en Panamá se ha dispersado, pero los actores institucionales tradicionales enfrentan un grave déficit de legitimidad.

El Canal de Panamá sigue siendo un fuerte símbolo nacional: 70% se siente orgulloso de que pertenezca al país, aunque la misma proporción considera que sus beneficios no llegan a toda la población.

Casi la mitad de los encuestados cree que Estados Unidos debe ser el principal aliado de Panamá, y siete de cada diez consideran reales las intenciones del presidente Donald Trump de retomar el control del Canal, aunque solo un 28,5% ve esto como altamente probable. Más del 80% coincide en que el Canal debe permanecer en manos panameñas.

La evaluación de los servicios públicos muestra un deterioro sostenido desde 2019. Educación, salud y carreteras son los peor valorados, mientras que telefonía, internet y electricidad reciben mejores calificaciones.

Las mujeres y las personas mayores tienden a evaluar estos servicios de forma más crítica.

El panorama económico es especialmente pesimista: 86,7% califica la situación económica como “mala o muy mala”, el registro más alto de la serie histórica.

Este pesimismo atraviesa todos los niveles de ingreso y es más marcado entre las mujeres. Aunque una mayoría prioriza la protección ambiental sobre el crecimiento económico, esta preferencia ha disminuido respecto a 2023.

En cuanto a valores, predomina la benevolencia, seguida de la autodirección y el hedonismo, mientras que el poder y el logro ocupan los últimos lugares.

El estudio identifica brechas generacionales, con jóvenes más abiertos al cambio y generaciones mayores más conservadoras.

El enfoque de género revela que las mujeres, especialmente en áreas rurales, optan con mayor frecuencia por la respuesta “No sabe/No responde” en temas políticos y económicos, lo que el Cieps interpreta como una acumulación de desigualdades de género y territorio.

Existe un amplio consenso social sobre la violencia de género, aunque persisten percepciones contradictorias, como la alta proporción que responsabiliza a las adolescentes por el embarazo temprano.

Aun así, la mayoría coincide en la importancia de la educación sexual y el rol preventivo de la familia.