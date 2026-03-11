Clima en Panamá: conozca el pronóstico para este miércoles 11 de marzo

El <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para el resto de este miércoles se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del país, aunque con lluvias aisladas en algunos sectores y una elevada sensación térmica en regiones del Pacífico.De acuerdo con el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe <b>durante la mañana se registrarán lluvias ligeras, esporádicas y aisladas, principalmente desde la provincia de Colón</b> hasta <b>Bocas del Toro</b>. Para la tarde y la noche, las probabilidades de precipitación disminuirán, aunque podrían mantenerse cielos nublados con algunas lluvias ligeras ocasionales.<b>En el Pacífico, el día transcurrirá entre despejado y parcialmente nublado</b>, con bajas probabilidades de lluvias en la mayor parte del territorio. Sin embargo, durante la tarde podrían presentarse <b>aguaceros aislados de moderados</b> <b>a fuertes</b> acompañados de actividad eléctrica <b>en el oeste de Chiriquí, Darién </b>y <b>las comarcas Emberá</b>, así como algunos chubascos en sectores del sur de Veraguas.Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre los <b>29 °C y 35 °C,</b> mientras que en áreas montañosas y en la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los <b>25 °C.</b>En cuanto al viento, se prevé que predominen flujos del norte, entre noroeste y noreste, con velocidades de hasta <b>30 kilómetros por hora</b>, y con ráfagas que podrían alcanzar los <b>40 km/h durante la tarde</b>. En el Pacífico occidental, específicamente desde el sur de Veraguas hasta Chiriquí y el sur de Darién, se esperan vientos del suroeste y oeste de hasta 2<b>0 km/h en horas de la tarde.</b>Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se prevén oleajes entre <b>1.5 y 2.2 </b>metros de altura con periodos de <b>8 a 9 segundos,</b> por lo que se recomienda precaución especialmente en las regiones centro y oriental. En el litoral Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.5 y 1.5 metros con periodos de 16 a 19 segundos.El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles muy altos a extremos, superiores <b>a +11, en todo el istmo y zonas marítimas</b>, por lo que se recomienda <b>evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.</b>