Clima en Panamá: conozca el pronóstico para este miércoles 11 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para el resto de este miércoles se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del país, aunque con lluvias aisladas en algunos sectores y una elevada sensación térmica en regiones del Pacífico.

De acuerdo con el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe durante la mañana se registrarán lluvias ligeras, esporádicas y aisladas, principalmente desde la provincia de Colón hasta Bocas del Toro. Para la tarde y la noche, las probabilidades de precipitación disminuirán, aunque podrían mantenerse cielos nublados con algunas lluvias ligeras ocasionales.

En el Pacífico, el día transcurrirá entre despejado y parcialmente nublado, con bajas probabilidades de lluvias en la mayor parte del territorio. Sin embargo, durante la tarde podrían presentarse aguaceros aislados de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en el oeste de Chiriquí, Darién y las comarcas Emberá, así como algunos chubascos en sectores del sur de Veraguas.

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre los 29 °C y 35 °C, mientras que en áreas montañosas y en la Cordillera Central se mantendrán por debajo de los 25 °C.

En cuanto al viento, se prevé que predominen flujos del norte, entre noroeste y noreste, con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, y con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h durante la tarde. En el Pacífico occidental, específicamente desde el sur de Veraguas hasta Chiriquí y el sur de Darién, se esperan vientos del suroeste y oeste de hasta 20 km/h en horas de la tarde.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se prevén oleajes entre 1.5 y 2.2 metros de altura con periodos de 8 a 9 segundos, por lo que se recomienda precaución especialmente en las regiones centro y oriental. En el litoral Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.5 y 1.5 metros con periodos de 16 a 19 segundos.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles muy altos a extremos, superiores a +11, en todo el istmo y zonas marítimas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.