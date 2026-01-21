IDAAN prevé alquilar cisternas nuevas para suplir agua por tres años

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) proyecta mantener durante 36 meses el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna alquilados en distintas regiones y subregiones del país, según se desprende de una reciente Solicitud de Información (SDI) publicada como parte de un estudio previo al mercado.

El documento confirma que el suministro por cisternas no será una medida de corto plazo, sino un esquema planificado a mediano plazo para atender sectores donde el acceso al agua es intermitente o inexistente.

La SDI forma parte de los estudios previos que realiza la entidad para definir precios de referencia y contar con información actualizada de los proveedores, antes de avanzar hacia un proceso formal de contratación pública. En este caso, el IDAAN deja establecido que el servicio de alquiler se requerirá de manera continua por un periodo de tres años, contados a partir de la orden de proceder al contratista.

Alquiler por 36 meses como esquema operativo

De acuerdo con los términos de referencia, el IDAAN busca tercerizar el servicio de alquiler de camiones cisterna a nivel nacional para garantizar el transporte y suministro de agua potable en las regionales y subregionales que así lo requieran. El documento señala que esta modalidad permitirá atender comunidades sin acceso regular al servicio y, al mismo tiempo, contar con un respaldo operativo que pueda movilizarse con inmediatez ante situaciones de crisis.

La duración del contrato, fijada en 36 meses, muestra que el alquiler de camiones cisterna se consolida como un componente estable del modelo de abastecimiento, más allá de una respuesta coyuntural. La SDI no plantea un esquema de transición ni detalla alternativas que sustituyan este mecanismo durante el periodo previsto, sino que se enfoca en ordenar y fortalecer el servicio de alquiler como vía para garantizar el suministro.

Camiones nuevos para un servicio prolongado

Uno de los aspectos que destaca en el documento es que el IDAAN exige que los camiones cisterna sean modelos 2026 y 2027, lo que implica el uso de flotas prácticamente nuevas para un servicio que se prestará durante tres años. Los vehículos deberán tener capacidades de transporte que oscilen entre 2,500 y 4,500 galones de agua potable y contar con equipos como caudalímetros digitales inteligentes e indicadores de nivel en los tanques, además de cumplir con condiciones técnicas relacionadas con el tipo de transmisión, sistema de frenos, combustible y normas mínimas de emisión.

La entidad también establece que parte de la flota deberá contar con mayor capacidad de almacenamiento, lo que refuerza la idea de un uso sostenido e intensivo del servicio a lo largo del periodo contractual.

Profesionalización del servicio de alquiler

La Solicitud de Información detalla que los proveedores deberán asumir responsabilidades como el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones, la cobertura de seguros, la capacitación de los operadores y la disponibilidad técnica del servicio. Con ello, el IDAAN busca estandarizar las condiciones del alquiler, mejorar la calidad del servicio y contar con mayor previsibilidad en los costos y la operación.

Sin embargo, el modelo planteado no contempla la adquisición de activos propios por parte del Estado, sino que refuerza la dependencia de proveedores privados para una función esencial como el suministro de agua potable en comunidades sin servicio regular.

Una solución planificada, pero no definitiva

El documento deja claro que, al menos durante los próximos tres años, el alquiler de camiones cisterna será una pieza clave de la estrategia operativa del IDAAN para garantizar el acceso al agua potable en distintos puntos del país. La SDI busca organizar el mercado, obtener información confiable de los proveedores y establecer precios de referencia acordes con la realidad actual.

No obstante, también evidencia que el abastecimiento mediante cisternas sigue siendo una solución temporal prolongada, que se incorpora como parte del funcionamiento regular de la institución mientras persisten las limitaciones en el suministro de agua potable en diversas comunidades.

La dependencia de camiones cisterna para abastecer de agua a comunidades enteras no es nueva en Panamá. Los censos de 2023 revelan que 21.985 viviendas en el país dependen de este método, con una distribución casi equitativa entre zonas urbanas (12.911 viviendas) y rurales (10.370 viviendas). La comarca Ngäbe Buglé lidera esta lista con 11.675 viviendas, seguida por Veraguas (2.834) y Coclé (1.916).