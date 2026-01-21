Contraloría endurece controles en San Miguelito; Duke impulsa ley para recortar poder a la AAUD

La Contraloría General de la República pasó la tijera financiera en San Miguelito y fijó un tope de apenas $1.000 para el refrendo, una camisa de fuerza aplicada solo a ese municipio.

Con este cambio, se establece que los jefes y supervisores de Fiscalización en San Miguelito solo podrán refrendar actos hasta un máximo de $1.000, como parte de un reforzamiento de los controles sobre el manejo de fondos públicos.

Antes de la modificación, coordinadores, fiscalizadores y jefes de Fiscalización podían refrendar actos de manejo de fondos hasta por $50.000 desde la Dirección Nacional de Fiscalización General. Con la nueva disposición, ese margen se reduce drásticamente, pero únicamente para el Municipio de San Miguelito.

Además, las planillas municipales dejarán de procesarse en San Miguelito y deberán ser tramitadas directamente en la sede central de la Contraloría, según pudo conocer La Estrella de Panamá.

La Contraloría explicó que la decisión tiene como objetivo fortalecer la fiscalización previa de los actos que impliquen erogaciones o afectaciones a los recursos del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

La medida entra en vigencia a partir de su aprobación y ordena su publicación en la Gaceta Oficial, en cumplimiento de la normativa vigente, y se enmarca en las acciones de la Contraloría para reforzar los mecanismos de supervisión del gasto público y asegurar el uso adecuado de los recursos estatales, particularmente a nivel municipal.

Sin embargo, figuras como Juan Diego Vásquez, actual líder de la Coalición Vamos, señalaron esta medida como “preocupante”, destacando que el contralor hace uso de sus funciones para atacar a la alcaldesa de San Miguelito.

”Sustento jurídico para esta medida: Irma le cae mal y no le permite hacer negocios (...) En Chame y San Carlos donde aparecieron millones no pasó nada, pero aquí sí”, expresó en redes.

Por su parte, Hernández también reaccionó a esta medida a través de historias de Instagram señalando que “están jodiendo a San Miguelito”.