Francolini deberá pagar $1,9 millones y cumplir pena de 30 meses de prisión

La sesión del miércoles del juicio Odebrecht estuvo dedicada en la mañana a la presentación de objeciones por parte de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias presentadas por el Ministerio Público la semana pasada.La mayoría de los abogados presentaron alguna objeción, principalmente cuestionando la falta de información sobre la identidad e idoneidad de los traductores, así como la inclusión de documentos relacionados al acuerdo entre la empresa brasileña y Estados Unidos que fueron declarados inutilizables durante el juicio en Brasil. También se criticó que no se contaba con el material de video original para comparar las declaraciones del exejecutivo de Odebrecht Olivio Rodrigues con la transcripción. En un caso, los abogados defensores objetaron que solo había copias simples de un documento.'Principalmente es la impertinencia', declaró Carrillo. '¿Tú sabes lo que es sentirse que a estas alturas te vengan a introducir fotocopias autenticadas de un caso cerrado? Si hay más de 2 millones de páginas, tú tienes que buscar 12 páginas o 4 páginas en 3 diligencias de otros casos que ellos mismos archivaron y que esta misma fiscalía pidió sobreseimiento provisional a favor de las investigaciones de la línea 1 del Metro y de las operaciones del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht. Es más, Odebrecht se ha certificado que no ha sido responsable patrimonialmente en ninguno de sus contratos. Tan sencillo como eso', remató.El abogado defensor Erasmo Muñoz, quien representa a Carlos Dubois en el juicio, cuestionó la extensión de los documentos, que la defensa solo tuvo unos días para leer.'Muchas de estas pruebas que presentó la fiscalía no cumplen con la formalidad que el código establece. Y aparte, estamos hablando de un expediente que ya es extenso de por sí, y ahora querer introducir 15.000 páginas más en medio del debate pone una inequidad las defensas por parte de los equipos de defensa de los diferentes imputados', apuntó Muñoz. 'Se presentaron documentos que básicamente ya están repetidos dentro del expediente, declaraciones que ya en un momento dado se dieron y otros elementos que serán discutidos. Hay muchas declaraciones que se dieron en Estados Unidos, en Brasil y otros países, pero las defensas no tuvieron la oportunidad de también interrogar a estas personas', precisó.En la tarde, los abogados defensores tuvieron la oportunidad de presentar sus pruebas extraordinarias. Las mismas totalizaron unas 300 páginas, de acuerdo al Órgano Judicial, entre las cuáles estaban certificaciones de movimientos y desembolsos bancarios, documentación sobre proyectos energéticos, análisis financiero de documentos detallando la participación en sociedades involucradas en el caso, informes de Contraloría e incluso resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) sobre el principio de especialidad del expresidente Martinelli.Precisamente fue la defensa del expresidente la que presentó el mayor número de pruebas.'Ustedes han podido verificar que Ricardo Martinelli jamás ha sido señalado en alguna investigación que tuviera relación con un perjuicio al Estado', apuntó Carrillo. 'Se le están investigando inicialmente por unas donaciones y posteriormente por una campaña política del 2014. Lamentablemente esto lo han vinculado a este expediente'.La jueza Marquinez concedió la solicitud del Ministerio Público de darles el día jueves para revisar las pruebas de la defensa antes de presentar objeciones. El juicio se reanuda el próximo viernes a las 8.30 de la mañana.