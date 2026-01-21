Francolini deberá pagar $1,9 millones y cumplir pena de 30 meses de prisión

Este miércoles 21 de enero se introdujo un nuevo elemento en el juicio Odebrecht. Durante la mañana, el Ministerio Público pidió a la jueza Baloisa Marquínez presentar un nuevo acuerdo de pena. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, se trata del exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini. La jueza validó el acuerdo y ahora se espera la sentencia oficial.

La fiscal encargada del caso, Ruth Morcillo, compartió más detalles sobre el acuerdo, que contempla la devolución de dinero al Estado panameño.

“Es un acuerdo de pena que se suscribe con uno de los acusados y sus abogados defensores, con pena y devolución. La devolución en este caso se estimó en una suma de un millón novecientos mil dólares. Es la suma que se logró establecer, o logró acreditar el Ministerio Público, llegó a las cuentas de la persona acusada”, detalló Morcillo. “La pena establecida fue de treinta meses de prisión y el cumplimiento del pago de la sanción, de la devolución, que en realidad es el resarcimiento al Estado del dinero blanqueado, en un término de seis meses, pero con la pena de prisión”, acotó.

Sin embargo, la fiscal aclaró que a la pena de 30 meses de prisión podría aplicársele un “subrogrado penal”, es decir que Francolini podría pagar un monto determinado para no ir a físicamente a prisión.

El abogado defensor del expresidente Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, reaccionó a esta noticia. “Mira, yo soy muy respetuoso de todas las personas. Yo respeto las decisiones de cada uno y mi trabajo es defender a mis clientes frente al asunto. Cada uno que responda por sus actos. Eso es todo lo que te puedo decir”, declaró el abogado al preguntársele sobre la cercanía de Francolini con el expresidente Martinelli.

No es la primera vez que Francolini sería condenado por la justicia panameña. En noviembre de 2023, la misma jueza Baloisa Marquínez lo condenó a 60 meses de prisión y el pago de una multa de 470 mil dólares por blanqueo de capital en el caso Blue Apple, un esquema de corrupción que similar a Odebrecht involucraba sobornos pagados por constructoras para ser favorecidas con licitaciones públicas.

En ese caso también se condenó a los exministro de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford. Ambos fueron imputados también en el caso Odebrecht, aunque Ford ha sido excluido del juicio por formar parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen).