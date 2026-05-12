Gabinete fija precio de bandas 5G para concesionarias en Panamá

El Consejo de Gabinete facultó este martes 12 de mayo a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) para establecer el precio que las concesionarias de servicios móviles deben pagar por el uso del espectro radioeléctrico. Mediante la Resolución N.000, el Ejecutivo fijó en $235,034 por MHz el costo para las bandas medias.

La medida abarca las frecuencias de 1.4 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz. Según el documento, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, por lo que la Asep propuso un ajuste en la metodología de valorización. El objetivo principal es reducir los costos de asignación para fomentar la inversión en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios actuales.

La industria proyecta un aumento masivo en el tráfico de datos, con incrementos de entre 10 y 100 veces para el periodo 2020-2030. La llegada de la quinta generación (5G) permitirá una latencia ultrabaja y una mayor densidad de dispositivos conectados, facilitando aplicaciones como la cirugía remota y las ciudades inteligentes.

Para determinar el valor de $235,034, la autoridad reguladora aplicó un “benchmarking” internacional adaptado al mercado panameño. Este análisis consideró el poder adquisitivo local, el alcance de la cobertura, el nivel de competencia y la duración de las concesiones vigentes.

Con esta resolución, el Gobierno busca mantener la competitividad del sector y asegurar una experiencia de usuario superior ante la transición hacia una sociedad hiperconectada y la expansión del Internet de las Cosas (IoT).