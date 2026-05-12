Gabinete fija precio de bandas 5G para concesionarias en Panamá

El <b>Consejo de Gabinete</b> facultó este martes 12 de mayo a la <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep)</a></b> para establecer el precio que las concesionarias de servicios móviles deben pagar por el uso del espectro radioeléctrico. Mediante la <b>Resolución N.000</b>, el Ejecutivo fijó en <b>$235,034 por MHz </b>el costo para las bandas medias.La medida abarca las frecuencias de 1.4 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz. Según el documento, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, por lo que la Asep propuso un ajuste en la metodología de valorización. <b>El objetivo principal es reducir los costos de asignación para fomentar la inversión en infraestructura y mejorar la calidad de los servicios actuales</b>.La industria proyecta un aumento masivo en el tráfico de datos, con incrementos de entre 10 y 100 veces para el periodo 2020-2030. La llegada de <b>la quinta generación (5G)</b> permitirá una latencia ultrabaja y una mayor densidad de dispositivos conectados, facilitando aplicaciones como la cirugía remota y las ciudades inteligentes.Para determinar el valor de <b>$235,034</b>, la autoridad reguladora aplicó un<i> 'benchmarking' </i>internacional adaptado al mercado panameño. Este análisis consideró el poder adquisitivo local, el alcance de la cobertura, el nivel de competencia y la duración de las concesiones vigentes.Con esta resolución, el Gobierno busca mantener la competitividad del sector y asegurar una experiencia de usuario superior ante<b> la transición hacia una sociedad hiperconectada y la expansión del Internet de las Cosas (IoT)</b>.