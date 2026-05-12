Gobierno autoriza finiquito que termina con la concesión a Claro Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 12 de mayo una resolución que autoriza al Ministerio de Gobierno (Mingob) a suscribir la segunda adenda al Contrato de Concesión No. 11-2008, del 27 de mayo de 2008, celebrado con la empresa tecnológica Claro Panamá, S.A., así como el finiquito correspondiente a la terminación de dicha concesión.

La resolución también autoriza la suscripción de la primera adenda al Contrato No. DAF-034-2013, del 22 de noviembre de 2013, celebrado con la empresa Cable & Wireless Panama, S.A. (CWP), en razón de la concentración económica entre ambas compañías.

El documento destaca, entre otros puntos, que en una reunión celebrada entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y las concesionarias CWP y Claro, se homologaron las adendas que contemplan la modificación del Contrato de Concesión No. 11-2008 para incluir el mutuo acuerdo como causal de terminación del contrato, así como la firma del finiquito correspondiente.

Asimismo, se aprobaron modificaciones al Contrato de Concesión DAF-034-2013 de Cable & Wireless Panama, entre ellas la autorización del traspaso del derecho de uso de 70 MHz a favor de CWP y la posibilidad de solicitar la extensión de este derecho desde el año 2028 hasta 2037.

El Ejecutivo de José Raúl Mulino consideró que las modificaciones a los contratos de concesión celebrados con las telefónicas Claro Panamá y Cable & Wireless Panama, así como el finiquito de terminación de la concesión, son procedentes, puesto que cumplen con los principios establecidos en la Ley 31 de 1996, su reglamentación y las disposiciones legales aplicables a los concesionarios de servicios móviles.

Debido a ello, según una nota de prensa de la Presidencia de la República, se autorizó al Mingob a suscribir la Adenda No. 2 al Contrato de Concesión No. 11-2008 con Claro Panamá, S.A., con el objetivo de modificar la cláusula 72 del contrato para incluir el mutuo acuerdo como causal de terminación normal de la concesión, así como suscribir el finiquito correspondiente.

El Mingob también fue autorizado a suscribir la Adenda No. 1 al Contrato de Concesión No. DAF-034-2013, suscrito con Cable & Wireless Panama, con el fin de autorizar el traspaso del derecho de uso de 70 MHz a favor de esta empresa para prestar el servicio de telefonía móvil celular, debido al proceso de concentración económica con Claro Panamá, S.A. Además, se modificarán aspectos relacionados con la definición de términos, la duración y el derecho de concesión.