Plan contra cuatrerismo evalúa el uso de chips y dispositivos satelitales

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas dentro de su sistema de aseguramiento para enfrentar el hurto pecuario, un delito que afecta directamente la producción ganadera en Panamá.

De acuerdo con información difundida por el ISA en su cuenta oficial de X, su gerente general, Ariel Espino, sostuvo reuniones con representantes de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) para “unificar criterios en la planificación sobre el uso de tecnologías o dispositivos para enfrentar el hurto pecuario en Panamá”.

Según la vocería de la reunión realizada el 28 de abril en Santiago de Veraguas, participaron el presidente de Anagan capítulo Panamá, Samuel Vernanza, y el presidente del capítulo de Chiriquí, Virgilio Martínez, junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y otros actores del sector.

Durante el encuentro, se evaluaron distintas alternativas tecnológicas como microchips, aretes, collares y dispositivos satelitales para el monitoreo del ganado. Estas herramientas buscan garantizar la identificación de los animales, su trazabilidad y la seguridad en las fincas.

“La intención es incorporar estas tecnologías dentro del sistema de aseguramiento del ISA para dar mayor garantía y seguridad a los productores”, explicó la fuente sobre lo discutido en la reunión.

Las propuestas analizadas apuntan a incluir estas soluciones dentro del Manual de Seguros del ISA, que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

Además, se contempla el desarrollo de una plataforma que permita centralizar información del sistema pecuario, facilitar la trazabilidad del ganado y apoyar las acciones para prevenir o mitigar el hurto.

Como parte del proceso, el ISA prevé realizar nuevas reuniones con entidades como el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y autoridades provinciales, con el fin de lograr una estrategia unificada a nivel nacional.