Propuesta para sacar a Panamá de las listas grises de la Unión Europea llega el lunes a la Asamblea

El presidente José Raúl Mulino convocó la mañana de este jueves 30 de abril oficialmente a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias a partir del próximo 4 de mayo de 2026, con el objetivo de discutir un proyecto de ley fiscal considerado clave para que el país salga en octubre de las listas grises de la Unión Europea.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó al mediodía de este 30 de abril ante el pleno de la Asamblea Nacional la norma conocida como Ley de Sustancia Económica, que es la clave para salir de esas listas.

La norma presentada por Chapman fue aprobada la semana pasada en el Consejo de Gabinete.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 87, firmado este jueves 30 de abril, en el que se instruye al Legislativo a abordar de manera exclusiva esta iniciativa durante el periodo extraordinario.

Según el decreto, la convocatoria tiene como propósito analizar un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia del impuesto sobre la renta.

La propuesta establece requisitos de sustancia económica para personas jurídicas que reciben rentas pasivas de fuente extranjera, alineando a Panamá con estándares internacionales en materia tributaria.

El decreto señala que durante estas sesiones extraordinarias, la Asamblea solo podrá conocer los temas incluidos en la convocatoria del Ejecutivo, conforme a lo establecido en la Constitución.

La administración Mulino busca acelerar la discusión de esta normativa, considerada fundamental para fortalecer la transparencia fiscal y mejorar la posición de Panamá frente a organismos internacionales.

El decreto se sustenta en los artículos No. 149, No. 166 y el numeral 4 del artículo No. 183 de la Constitución, que facultan al Órgano Ejecutivo a convocar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario.