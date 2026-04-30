Propuesta para sacar a Panamá de las listas grises de la Unión Europea llega el lunes a la Asamblea

<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente José Raúl Mulino</a> convocó la mañana de este jueves 30 de abril oficialmente a la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a> a sesiones extraordinarias a partir del próximo 4 de mayo de 2026, con el objetivo de discutir un<b> proyecto de ley fiscal </b>considerado clave para que el país salga en octubre de las listas grises de la Unión Europea.<a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a>, presentó al mediodía de este 30 de abril ante el pleno de la Asamblea Nacional la norma conocida como <b>Ley de Sustancia Económica, que es la clave para salir de esas listas.</b> La norma presentada por Chapman fue aprobada la semana pasada en el Consejo de Gabinete.La medida quedó establecida mediante el<b> Decreto Ejecutivo N.° 87</b>, firmado este jueves 30 de abril, en el que se instruye al Legislativo a abordar de manera exclusiva esta iniciativa durante el periodo extraordinario.Según el decreto, la convocatoria tiene como propósito analizar un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia del impuesto sobre la renta.La propuesta establece requisitos de sustancia económica para personas jurídicas que reciben rentas pasivas de fuente extranjera, alineando a Panamá con estándares internacionales en materia tributaria.El decreto señala que durante estas sesiones extraordinarias, la Asamblea solo podrá conocer los temas incluidos en la convocatoria del Ejecutivo, conforme a lo establecido en la <b>Constitución</b>.<b>La administración Mulino busca acelerar la discusión de esta normativa, considerada fundamental para fortalecer la transparencia fiscal y mejorar la posición de Panamá frente a organismos internacionales.</b>El decreto se sustenta en los artículos No. 149, No. 166 y el numeral 4 del artículo No. 183 de la <b>Constitución</b>, que facultan al Órgano Ejecutivo a convocar sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario.