Frenan en tercer debate proyecto que grava contenedores para financiar pensiones de jubilados

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este jueves 30 de abril suspender la discusión en tercer debate del proyecto de ley No. 491, que equipararía las pensiones de los jubilados en 600 dólares con el cobro de un dólar con 50 centésimos adicionales por el movimiento de contenedores de 20 pies.

La votación de las diferentes bancadas se realizó a golpe de curul tras la solicitud de votación que efectuó el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

El punto número siete era el destinado para tratar la creación del fondo para la equiparación de las pensiones de los jubilados panameños.

La norma, presentada por la diputada del Movimiento Otro Camino Grace Hernández, fue aprobada en segundo debate este miércoles 29 de abril.

Hernández indicó que tomó esta decisión estrategica porque en el horizonte había una amenaza de veto a la norma.

Hernández indicó que tomó esta decisión estratégica porque en el horizonte había una amenaza de veto a la norma.

Además, recordó que esta ley no cuenta con el respaldo del Ejecutivo y “ese veto no sería un simple trámite administrativo, sino un directo golpe a las esperanzas de miles de jubilados y sería empezar de cero, por eso no se podía actuar con el corazón”, sino actuar con inteligencia, expresó Hernández.

Por ello, Hernández indicó que no se irá a segundo debate y que se reanudará en dos meses el tercer debate luego de lograrse un acuerdo con el Ejecutivo que garantice la sanción con la ley. “Esto es un pausa estratégica.

Este 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, el cual se reanudará este 1 de julio.

Durante la conferencia de prensa semanal de los jueves el presidente José Raúl Mulino indicó que Hernández no había consultado con los sectores involucrados en este cobro adicional.

No obstante, Hernández durante su participación la tarde de este 30 de abril aseguró que se efectuaron las consultas.

Por su lado, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, respaldó las declaraciones de Mulino.

El mandatario planteó que el proyecto no fue discutido previamente con el Ejecutivo ni con entidades fundamentales, como el Ministerio de Economía y Finanzas o la Autoridad Marítima.