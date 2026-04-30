Gobierno captaría $14.8 millones con nuevo cobro para jubilados

El futuro financiero de unos 95,000 pensionados por vejez o jubilados en Panamá ha quedado supeditado al desempeño de los muelles nacionales. De aprobarse en tercer debate y recibir la sanción del presidente José Raúl Mulino, el proyecto de ley 491, impulsado por la diputada Grace Hernández, establecería un mecanismo de recaudación que, basado en las cifras de enero a diciembre de 2025 de movimiento portuario, podría inyectar millones de dólares al programa de pensiones.

El eje central de la propuesta es el establecimiento de un pago adicional de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que arribe y sea procesado en las terminales panameñas. Tomando como referencia los datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que reportó un crecimiento del 3.6% en 2025 alcanzando los 9.9 millones de TEU, el Gobierno Nacional tendría el potencial de captar cerca de $14.8 millones anuales para el nuevo fideicomiso de pensiones.

Este flujo de “dinero fresco”, como lo describe la proponente, busca cubrir la brecha de ingresos para aquellos panameños que actualmente perciben menos de $600 al mes. Sin embargo, la medida ha provocado un cisma con el sector empresarial.