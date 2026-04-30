Gobierno captaría $14.8 millones con nuevo cobro para jubilados

El futuro financiero de unos <b>95,000 pensionados por vejez o jubilados</b> en Panamá ha quedado supeditado al desempeño de los muelles nacionales. De aprobarse en tercer debate y recibir la sanción del presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, el proyecto de ley 491, impulsado por la diputada <b><a href="/tag/-/meta/grace-hernandez">Grace Hernández</a></b>, establecería un mecanismo de recaudación que, basado en las cifras de enero a diciembre de 2025 de movimiento portuario, podría <b>inyectar millones de dólares</b> al programa de pensiones.El eje central de la propuesta es el establecimiento de un pago adicional de <b>$1.50</b> <b>por cada contenedor de 20 pies</b> (TEU) <b>que arribe y sea procesado en las terminales panameñas</b>. Tomando como referencia los datos de la <b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b>, que reportó un crecimiento del <b>3.6%</b> en 2025 alcanzando los<b> 9.9 millones de TEU</b>, el Gobierno Nacional tendría el potencial de captar cerca de <b>$14.8 millones anuales</b> para el nuevo fideicomiso de pensiones.Este flujo de <i>'dinero fresco'</i>, como lo describe la proponente, busca cubrir la brecha de ingresos para aquellos panameños que actualmente perciben menos de<b> $600 </b>al mes. Sin embargo, la medida ha provocado un cisma con el sector empresarial.