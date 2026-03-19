Ocho claves del proyecto de ley que busca aumentar ingresos a jubilados con aportes de puertos

El proyecto de ley No. 491, presentado por la diputada por el Movimiento Otro Camino, Grace Hernández, ante la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, propone un nuevo mecanismo para mejorar los ingresos de jubilados y pensionados mediante aportes provenientes de la actividad portuaria.

La iniciativa, que ya fue aprobada este 18 de marzo en primer debate, surge en medio de la preocupación por las bajas pensiones y jubilaciones y la sostenibilidad del sistema de la Caja de Seguro Social.

Los puntos destacados de la norma:

1. Pago adicional por contenedores

El proyecto establece un cobro adicional de 1.50 dólares por cada contenedor de 20 pies que arribe y sea procesado en los puertos panameños.

2. Apoyo directo a jubilados

Los fondos serían utilizados para beneficiar a jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares mensuales, cubriendo la diferencia a través de un fideicomiso.

3. Cambio en la fuente de financiamiento

La propuesta original contemplaba destinar el 10% de las concesiones de telecomunicaciones al programa de pensiones, pero fue modificada para incluir ingresos del sector portuario.

4. Creación de un fideicomiso

El dinero recaudado sería administrado mediante un fideicomiso, con el objetivo de garantizar su uso exclusivo para mejorar las pensiones más bajas.

5. Inyección de recursos externos

Según la proponente, el modelo busca traer “dinero fresco” proveniente de la actividad internacional, sin aumentar cargas directas a los ciudadanos.

6. Impacto en miles de beneficiarios

Se estima que cerca de 95 mil panameños que reciben menos de 600 dólares podrían verse beneficiados con esta medida.

7. Debate sobre el monto

Durante la discusión, organizaciones de jubilados respaldaron la iniciativa, pero advirtieron que 600 dólares sigue siendo insuficiente frente al costo de vida.

8. Avanza en la Asamblea

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la comisión y ahora pasará a segundo debate, donde podría recibir nuevas modificaciones.