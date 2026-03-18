Asamblea aprueba proyecto de ley para compensar a jubilados

Un proyecto de Ley que compensa a los jubilados y pensionados que reciban menos de 600 dólares al mes fue aprobado en primer debate este miércoles 18 de marzo en la Asamblea Nacional

Se trata del proyecto de ley 491, propuesto por la diputada Grace Hernández. Originalmente estipulaba que el 10% del producto de las concesiones en materia de telecomunicaciones sería utilizado para financiar el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS). Sin embargo, recibió modificaciones y ahora beneficiaría a todos los jubilados y pensionados del país que ganen menos de 600 dólares a través de un fideicomiso, pagándoles la diferencia.

“El costo de la vida ha sido muy elevado hasta el día de hoy y la gente no tiene calidad de vida. Este proyecto viene a hacer esa justicia, a dar oxígeno al adulto mayor que está por debajo de los 600 dólares para que a través de ellos se inyecte dinero fresco que venga de afuera del país para mover la economía del barrio”, destacó Hernández durante la presentación del proyecto en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Los fondos ya no vendrían de concesiones de telecomunicaciones, sino del paso de contenedores en el país.

“Hemos puesto $1.50 por cada TEU, por cada contenedor de 20 pies. Nosotros seguimos siendo uno de los puertos que menos cobra. No somos el más económico, pero somos de los que menos cobramos. Así que no nos resta competitividad ni nada por el estilo. Creo que con $1.50 por contenedor es suficiente para poder llenar este fideicomiso. No es para los puertos, es para los contenedores, todo contenedor que hoy pasa por la Autoridad Marítima de Panamá”, detalló la diputada.

Durante la discusión en primer debate participaron voceros de distintas agrupaciones de jubilados y pensionados del país. Pidieron claridad sobre el proyecto y aunque en su mayoría aplaudieron la iniciativa, recordaron que 600 dólares no son suficientes, abogando por un aumento acorde con el coste de la vida.

“Nosotros tenemos años de estar jubilados y no hemos recibido nada mientras la canasta básica está por el cielo, mientras el costo de vida está por el cielo, pero unos cuantos sí reciben y reciben buenos aumentos. Muchos abuelos ya se fueron a descansar, quedamos unos cuantos que no sabemos cuándo nos vamos”, manifestó Martín Miranda, vocero de jubilados y pensionados de Bocas del Toro.

El proyecto de ley fue aprobado de forma unánime por la Comisión y pasa ahora a Segundo Debate dónde podría recibir otras modificaciones.