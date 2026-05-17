‘Transparencia sí, cargas excesivas no’: empresarios piden equilibrio en proyecto de Sustancia Económica

Respecto a la exclusión de la Marina Mercante al proyecto de Sustancia Económica, Barría valoró positivamente la disposición de la Asamblea y del MEF de excluir este sector del alcance del proyecto de ley. <i><b>'Esa apertura al diálogo demuestra que, cuando se escuchan los argumentos técnicos, es posible encontrar soluciones que protejan los intereses del país sin apartarnos de nuestros compromisos internacionales'</b></i>, expresó.Rla disposición de la CCIAP de seguir aportando en este proceso. <i><b>'Estamos convencidos de que, mediante el diálogo técnico y la colaboración público-privada, podemos construir una legislación que fortalezca la reputación internacional de Panamá y, al mismo tiempo, preserve aquello que nos hace competitivos'</b></i>, concluyó Barría.