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Economía

‘Transparencia sí, cargas excesivas no’: empresarios piden equilibrio en proyecto de Sustancia Económica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional es la encargada de los debates con los sectores involucrados.
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional es la encargada de los debates con los sectores involucrados. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/05/2026 09:58
La Cciap comparte la importancia de que Panamá adopte reglas alineadas con las mejores prácticas internacionales, pero advierte que este proceso debe realizarse con equilibrio, técnica y visión integral

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, subrayó que Panamá tiene una responsabilidad clara: cumplir con los estándares internacionales que hoy rigen la economía global.

“Si queremos jugar en las grandes ligas, debemos actuar con seriedad, transparencia y visión de Estado”, afirmó, destacando la coincidencia plena con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el esfuerzo por fortalecer la reputación fiscal del país y avanzar hacia la exclusión de Panamá de listas internacionales que afectan su competitividad.

Barría señaló que el Proyecto de Ley No. 641, que propone un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, responde a un objetivo legítimo y necesario.

La CCIAP comparte la importancia de que Panamá adopte reglas alineadas con las mejores prácticas internacionales, pero advierte que este proceso debe realizarse con equilibrio, técnica y visión integral.

“Cumplir no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera”, enfatizó.

Barría recordó que Panamá ha construido durante décadas una plataforma sólida como centro regional de servicios, inversión, comercio, logística y negocios internacionales, una fortaleza que no puede debilitarse por normas que generen cargas excesivas, duplicidades regulatorias o incertidumbre jurídica para quienes operan de manera legítima.

El presidente de la CCIAP aclaró que su planteamiento no es de oposición, sino de construcción, ya que aseguró que el gremio busca contribuir a que el proyecto alcance su propósito sin afectar innecesariamente sectores estratégicos ni estructuras empresariales que ya cumplen con estándares robustos de operación, supervisión y transparencia.

“La meta debe ser clara: cumplir con el mundo, sin dejar de competir con el mundo”, puntualizó.

En ese sentido, Barría consideró fundamental que el régimen de sustancia económica cuente con reglas proporcionales, criterios objetivos, una implementación gradual y adecuada coordinación institucional.

También estimó necesario reconocer aquellos regímenes y sectores que ya están sujetos a exigencias sustanciales de presencia, supervisión y cumplimiento, evitando duplicidades que no aportan valor adicional al objetivo de transparencia fiscal.

Exclusión

Respecto a la exclusión de la Marina Mercante al proyecto de Sustancia Económica, Barría valoró positivamente la disposición de la Asamblea y del MEF de excluir este sector del alcance del proyecto de ley.

“Esa apertura al diálogo demuestra que, cuando se escuchan los argumentos técnicos, es posible encontrar soluciones que protejan los intereses del país sin apartarnos de nuestros compromisos internacionales”, expresó.

Rla disposición de la CCIAP de seguir aportando en este proceso. “Estamos convencidos de que, mediante el diálogo técnico y la colaboración público-privada, podemos construir una legislación que fortalezca la reputación internacional de Panamá y, al mismo tiempo, preserve aquello que nos hace competitivos”, concluyó Barría.

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