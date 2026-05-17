‘Transparencia sí, cargas excesivas no’: empresarios piden equilibrio en proyecto de Sustancia Económica

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, subrayó que Panamá tiene una responsabilidad clara: cumplir con los estándares internacionales que hoy rigen la economía global.

“Si queremos jugar en las grandes ligas, debemos actuar con seriedad, transparencia y visión de Estado”, afirmó, destacando la coincidencia plena con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el esfuerzo por fortalecer la reputación fiscal del país y avanzar hacia la exclusión de Panamá de listas internacionales que afectan su competitividad.

Barría señaló que el Proyecto de Ley No. 641, que propone un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, responde a un objetivo legítimo y necesario.

La CCIAP comparte la importancia de que Panamá adopte reglas alineadas con las mejores prácticas internacionales, pero advierte que este proceso debe realizarse con equilibrio, técnica y visión integral.

“Cumplir no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera”, enfatizó.

Barría recordó que Panamá ha construido durante décadas una plataforma sólida como centro regional de servicios, inversión, comercio, logística y negocios internacionales, una fortaleza que no puede debilitarse por normas que generen cargas excesivas, duplicidades regulatorias o incertidumbre jurídica para quienes operan de manera legítima.