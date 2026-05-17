El expresidente Martín Torrijos lanza su nuevo colectivo político

La mañana de este domingo 17 de mayo, el expresidente Martín Torrijos presentará ante miles de simpatizantes el lanzamiento de su nuevo colectivo político.

Entre los asistentes estaban figuras históricas que han pertenecido al Partido Revolucionario Democrático (PRD) como Alberto Alemán Boyd y el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro.

“Lo que el país está reclamando desde hace mucho tiempo es un liderazgo que venga a resolver los problemas de la gente”, manifestó Lewis Navarro.

“Problemas de desempleo, problemas de falta de ingresos, problemas de agua, de salud, de educación, en fin, toda una serie de problemas que no están siendo atendidos”, precisó.

En el evento también estuvo Karim Gutíerrez del movimiento Mi San Miguelito.

“San Miguelito es un distrito que abarca mucha gente de clase baja y queremos resaltarlo, queremos empujarlos a ellos a creer en la política y creer que hay buenos candidatos como Martín Torrijos”, expresó Gutiérrez.

La líder comunitaria formó parte del PRD y explicó porque ahora decidió apoyar el nuevo movimiento político. “El tema es que en el PRD las cosas fueron decayendo. Yo sí creo en el relevo, por eso estamos aquí”.